La NASA troba possibles pistes sobre els orígens de la vida a la Terra en mostres d'asteroides

La NASA ha anunciat que les mostres recollides de l'asteroide Bennu contenen carboni, aigua i possibles coneixements sobre els orígens de la vida a la Terra. Les mostres van ser recollides per la sonda Osiris-Rex, que va passar dos anys estudiant Bennu abans de baixar a la seva superfície i tornar a la Terra.

L'anàlisi inicial de la mostra "bonus" recollida de l'exterior de Bennu és molt prometedora. Els científics van identificar carboni abundant, així com minerals d'argila que contenien aigua. Aquests elements podrien haver-se estavellat a la Terra fa milers de milions d'anys, ajudant al desenvolupament de la vida al nostre planeta.

Tot i que la cambra de mostra principal encara no s'ha obert, el material trobat a l'exterior del recipient es va conservar acuradament per a l'anàlisi. La NASA i científics de tot el món passaran els propers dos anys estudiant les mostres amb detall. L'agència s'ha compromès a preservar almenys el 70% de la mostra per a una investigació que es mantindrà durant dècades.

Aquestes troballes obren noves possibilitats per entendre els processos que van conduir a l'aparició de la vida a la Terra. Mitjançant l'estudi de la composició d'asteroides com Bennu, els científics esperen obtenir informació sobre els ingredients necessaris per a la vida i com poden haver estat transportats al nostre planeta.

La investigació de les mostres d'asteroides representa un pas important en la nostra comprensió dels orígens de la vida. Les dades recollides de Bennu tenen el potencial de remodelar el nostre coneixement de l'univers i el nostre lloc dins d'ell.

