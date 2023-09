El telescopi espacial James Webb de la NASA descobreix rastres de vida a la lluna Europa de Júpiter

El telescopi espacial James Webb de la NASA ha fet un descobriment innovador a la lluna de Júpiter, Europa. La càmera infraroja del telescopi va capturar imatges del terreny únic d'Europa, revelant intrigants rastres de vida en forma d'abundant diòxid de carboni.

Europa és una lluna caracteritzada per temperatures extremes de fred, coneguda com a "terren fred". Dins d'aquesta zona frígida, el telescopi espacial James Webb va detectar una gran quantitat de diòxid de carboni. Això és important perquè el carboni és un element bàsic de la vida.

Les troballes d'aquest descobriment es van publicar a la revista 'Science' el 21 de setembre de 2023. Dos equips d'astrònoms independents van col·laborar en l'estudi, amb l'objectiu de detectar signes d'un observatori espacial a la superfície d'Europa. Les troballes de l'estudi suggereixen fortament la presència de diòxid de carboni a Europa, oferint indicadors prometedors de vida potencial en el futur.

Geronimo Villanueva, l'autor principal de l'estudi, va explicar que la diversitat química de l'oceà d'Europa és clau per determinar si el gas de carboni és propici o inhibidor de la vida. Europa destaca com un dels pocs cossos celestes del nostre sistema solar on els científics creuen que podria existir vida. Sota la seva superfície gelada hi ha un oceà que conté el doble d'aigua que es troba als oceans de la Terra.

Tanmateix, la NASA ens recorda que la presència de carboni per si sola no és suficient perquè la vida prosperi. Requereix una font d'energia, com ara nutrients orgànics, i un subministrament continu de molècules orgàniques.

Els investigadors van investigar més si el carboni a la superfície d'Europa va arribar a través de meteorits o es va originar a les profunditats oceàniques de la Lluna. Van centrar la seva atenció a la regió de Taro Regio, on es va trobar una concentració important de diòxid de carboni. Aquesta regió sembla accidentada amb abundant gel, cosa que suggereix moviments i canvis a la superfície.

Tenint en compte que el diòxid de carboni no és estable a la superfície d'Europa, l'equip va concloure que probablement es va originar a l'oceà de la Lluna. Aquesta troballa és significativa perquè suggereix que probablement el carboni va aparèixer al costat de sals derivades dels oceans identificades prèviament pel telescopi espacial Hubble a la mateixa regió.

En resum, el descobriment del telescopi espacial James Webb d'abundant diòxid de carboni al terreny fred d'Europa ofereix una prova tentadora de vida potencial en aquesta lluna. Seran necessaris més exploracions i investigacions per determinar les condicions necessàries perquè la vida prosperi a les profunditats oceàniques d'Europa.

