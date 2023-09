La falta de transparència de la NASA sobre els costos del programa de coets del sistema de llançament espacial

By

Un informe recent de l'Oficina de Responsabilitat del Govern (GAO) revela que la NASA no té transparència quan es tracta dels costos reals del seu programa de coets Space Launch System (SLS). L'informe examina els milers de milions de dòlars destinats al desenvolupament del coet massiu, que va tenir un debut amb èxit amb la missió Artemis I a finals de 2022. Sorprenentment, els funcionaris de la NASA van admetre que el coet és massa car per donar suport als seus esforços d'exploració lunar com a part. del programa Artemisa.

Una de les principals preocupacions expressades pel GAO és la decisió de la NASA de no mesurar els costos de producció de diversos elements de coets SLS. En canvi, la NASA té previst controlar els costos de producció i l'assequibilitat mitjançant una estimació de cinc anys, que l'informe considera "eines pobres" per mesurar els costos al llarg del temps.

A més, l'informe destaca que les estimacions de costos de la NASA no tenen en compte els retards de les missions Artemis. És poc probable que el vol tripulat d'Artemis II al voltant de la Lluna es llanci abans del 2025, i és probable que l'aterratge de la tripulació a Artemis III es retardi encara més. Malgrat això, alguns funcionaris de la NASA afirmen que aquests retards no afectaran l'estimació de costos del programa, que sembla qüestionable.

Per abordar el problema dels costos insostenibles, els funcionaris de la NASA han reconegut la necessitat de millorar l'assequibilitat del programa SLS. Han esbossat un pla de quatre passos per reduir costos, inclòs l'estabilització del calendari de vol, l'aconseguiment de l'eficiència de la corba d'aprenentatge, el foment de la innovació i l'ajust de les estratègies d'adquisició. Tanmateix, no s'han identificat objectius específics d'estalvi de costos.

Tot i que el reconeixement de la NASA dels costos excessius és lloable, l'informe planteja dubtes sobre si poden controlar els costos de manera efectiva. Fins i tot amb els esforços per reduir els costos del motor en un 30%, els motors de coets SLS segueixen sent significativament més cars en comparació amb els motors del mercat comercial.

En conclusió, l'informe del GAO destaca la manca de transparència en les estimacions de costos de la NASA per al programa de coets SLS. Tot i que la NASA reconeix la necessitat d'abordar el problema de l'assequibilitat, cal veure si poden controlar els costos de manera efectiva i fer que el programa sigui sostenible a llarg termini.

1. Government Accountability Office (GAO): l'agència governamental dels Estats Units responsable de garantir la transparència i la rendició de comptes en l'ús dels dòlars dels contribuents.

2. Space Launch System (SLS): Un vehicle de llançament prescindible de gran càrrega pesada desenvolupat per la NASA utilitzat per a missions d'exploració de l'espai profund, inclòs el programa Artemis.

3. Programa Artemis: iniciativa de la NASA per tornar els astronautes a la Lluna el 2024 i establir una exploració lunar sostenible.