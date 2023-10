Missió Europa Clipper de la NASA per explorar l'enigmàtica Lluna de Júpiter

La NASA ha dut a terme una missió innovadora per explorar la lluna gelada de Júpiter, Europa. La missió Europa Clipper té com a objectiu avaluar l'habitabilitat de la Lluna navegant per l'entorn de radiació extrema que envolta Júpiter. Per protegir els instruments electrònics sensibles a bord de la nau espacial, els enginyers de la NASA han desenvolupat una solució innovadora.

En lloc de protegir individualment cada component, cosa que augmentaria el pes i el cost de la nau espacial, la NASA ha construït una volta d'alumini de gairebé un centímetre de gruix. Aquesta volta actua com un escut protector, reduint els nivells de radiació fins a límits acceptables per a l'electrònica. El tancament reeixit de la volta marca una fita significativa per al desenvolupament de la missió.

“El tancament de la volta significa que tenim tots els components necessaris de manera segura. Ara estem preparats per continuar", afirma Kendra Short, directora adjunta del sistema de vol d'Europa Clipper al Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA al sud de Califòrnia.

Júpiter, amb el seu camp magnètic 20,000 vegades més fort que el de la Terra, alberga un nucli que gira ràpidament que genera potents cinturons de radiació. Aquests cinturons, fins i tot més forts que el cinturó de radiació de Van Allen de la Terra, atrapen partícules d'alta energia. La nau espacial Europa Clipper ha de suportar el bombardeig constant d'aquestes partícules, que tenen el potencial d'interrompre l'equip elèctric a bord.

En lloc d'entrar en una òrbita d'aparcament al voltant d'Europa, la nau espacial orbitarà al voltant del mateix Júpiter. En allunyar-se del gegant gasós i dels seus cinturons de radiació, la nau espacial pot apropar-se amb seguretat a Europa per fer una sèrie de sobrevols al llarg de la missió. Aquest enfocament estratègic permet als científics estudiar de prop l'enigmàtica superfície de la lluna i recopilar dades vitals.

El llançament de la missió Europa Clipper està previst per al novembre de 2024. A mesura que la NASA és pionera en nous mètodes per explorar els cossos celestes, aquesta missió extraordinària promet desbloquejar els secrets d'Europa i proporcionar més informació sobre el potencial de la vida extraterrestre al nostre sistema solar.

FAQ

1. Per què la NASA va crear una volta per a la missió Europa Clipper?

La NASA va construir una volta per protegir els instruments electrònics sensibles a bord de la nau espacial Europa Clipper de l'entorn de radiació extrema que envolta Júpiter. La volta redueix els nivells de radiació fins a límits acceptables, protegint l'electrònica.

2. Com afecta el camp magnètic de Júpiter a la missió Europa Clipper?

El camp magnètic de Júpiter, que és 20,000 vegades més fort que el de la Terra, genera potents cinturons de radiació. La nau espacial ha de suportar el bombardeig constant de partícules d'alta energia atrapades en aquests cinturons, que poden interferir amb l'equip elèctric.

3. Per què la nau espacial Europa Clipper orbita Júpiter en lloc d'entrar en una òrbita d'aparcament al voltant d'Europa?

En lloc d'entrar en una òrbita d'aparcament al voltant d'Europa, la nau espacial orbita al voltant del mateix Júpiter. En allunyar-se de Júpiter i els seus cinturons de radiació, la nau espacial pot apropar-se amb seguretat a Europa per a un estudi més proper durant una sèrie de sobrevols al llarg de la missió.

4. Quan està previst el llançament de la missió Europa Clipper?

Actualment, la missió Europa Clipper està prevista per al seu llançament el novembre de 2024.