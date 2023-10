La NASA publica un mapa interactiu per a l'eclipsi solar anular "Anell de foc" d'octubre

La NASA ha presentat un nou mapa interactiu anomenat "Eclipse Explorer" per al proper eclipsi solar anular del 14 d'octubre. El mapa es basa en els mapes d'eclipsi publicats anteriorment per la NASA, però inclou capes interactives addicionals per proporcionar informació en temps real i millorar l'experiència de visualització.

El mapa "Explorador d'eclipsi" presenta capes dinàmiques que mostren el percentatge de sol que estarà cobert durant el pic de l'eclipsi. També mostra els contorns de les zones on la durada de l'"anell de foc", la part més fosca de l'ombra de la lluna que causa l'eclipsi, és més alta. A més, el mapa mostra el camí i les formes de l'antombra, l'ombra en forma de con de la lluna, així com la penombra més brillant, que resulta en un eclipsi solar parcial.

Tot i que el mapa proporciona horaris específics dels eclipsis i informació meteorològica per a les ciutats, no té informació detallada per als visitants de les parts clau del camí, com ara Utah. Tanmateix, els nous mapes d'eclipsi de la NASA s'enfronten a una dura competència d'altres mapes interactius, inclòs el simulador d'eclipsi d'Eclipse2024.org, que ofereix una representació visual detallada de centenars d'ubicacions. TimeAndDate.com també ofereix una simulació de com serà l'eclipsi per a ubicacions específiques juntament amb un horari.

És important que els observadors portin ulleres d'eclipsi solar durant tot l'esdeveniment per protegir-se els ulls. Un eclipsi de sol anular es produeix quan la lluna sembla una mica més petita que el sol a causa de la seva posició en la seva òrbita. El 14 d'octubre, la lluna bloquejarà la part mitjana del sol, creant un anell breu anomenat anell. L'eclipsi passarà per diversos estats dels Estats Units, com Oregon, Texas, Califòrnia, Nevada, Idaho, Utah, Arizona, Colorado i Nou Mèxic. Després continuarà cap a Mèxic, Belize, Hondures, Nicaragua, Panamà, Colòmbia i Brasil.

Per veure l'eclipsi amb seguretat, és fonamental evitar mirar directament les fases parcials o anulars sense protecció ocular certificada. Tant si us trobeu a les Amèriques o en qualsevol altre lloc durant l'eclipsi, les ulleres d'eclipsi solar són necessàries per garantir una visualització segura.

