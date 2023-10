La NASA ajorna la caminada espacial després d'una fuita de refrigerant a l'Estació Espacial Internacional

Els funcionaris de la NASA han decidit ajornar una de les sortides espacials programades en resposta a una fuita recent de refrigerant al segment rus de l'Estació Espacial Internacional (ISS). La caminada espacial, prevista inicialment per al dijous 19 d'octubre, ara tindrà lloc en una data posterior el 2023, ja que tant la NASA com l'agència espacial federal de Rússia, Roscosmos, continuen investigant la causa de la filtració.

El refrigerant utilitzat a l'ISS és l'amoníac, que requereix procediments de descontaminació addicionals si els astronautes amb vestits espacials estan molt a prop. La filtració del mòdul científic Nauka de Rússia es va produir el 9 d'octubre, però es va aturar el mateix dia. Aquesta és la tercera vegada en l'últim any que l'equip rus de l'ISS ha experimentat una fuita d'amoníac.

Roscosmos planeja la seva pròpia caminada espacial el 25 d'octubre per examinar de prop un radiador reubicat de 13 anys al mòdul Rassvet, que sembla ser la font de l'última filtració. Tot i que el refrigerant no és tòxic ni perillós per a la tripulació, els experts estan treballant per evitar que qualsevol petit rastre de la substància entri als sistemes interns i provoqui la degradació de l'equip amb el temps.

La caminada espacial ajornada de la NASA té com a objectiu dur a terme tasques de manteniment menors. Els astronautes Loral O'Hara de la NASA i Andreas Mogensen de l'Agència Espacial Europea recolliran mostres de l'exterior de l'ISS per buscar microorganismes i substituir una càmera d'alta definició, entre altres tasques. La data exacta d'aquest treball es determinarà més endavant.

Afortunadament, encara està previst que la segona caminada espacial programada per la NASA, una caminada espacial de dones el 30 d'octubre, segueixi tal com estava previst. A O'Hara s'unirà l'astronauta de la NASA Jasmin Moghbeli per treure una caixa electrònica defectuosa i substituir un coixinet necessari per a un dels panells solars de l'estació.

Segons Rússia, les dues fuites d'amoníac anteriors a l'ISS van ser causades per cops de micrometeoroides. El desembre de 2022, la primera filtració va ser tan greu que la tripulació d'una nau espacial Soiuz va haver de ser reassignada a una Soiuz de substitució. Es van necessitar diversos enviaments de naus espacials per solucionar el problema, cosa que va fer que els astronautes es quedessin a l'ISS durant un any en lloc dels sis mesos previstos. El febrer de 2023, una nau espacial russa Progress per a càrrega també va experimentar la seva pròpia fuita d'amoníac.

Fonts:

– Publicació al blog dels funcionaris de la NASA