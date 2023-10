El projecte de seguretat a tot el sistema de la NASA fa avançar la gestió de riscos i la garantia de seguretat a l'aviació

Resum:

El projecte de seguretat a tot el sistema (SWS) de la NASA ha completat recentment una fita important amb la implementació exitosa del repte tècnic 1 (TC-1): Gestió del risc de l'àrea terminal a temps. Aquest esdeveniment va mostrar les principals conclusions i demostracions tecnològiques del TC-1 i va implicar les parts interessades i els socis en debats sobre el potencial de les eines, tècniques i processos desenvolupats en el projecte. Les capacitats del TC-1 tenen com a objectiu identificar de manera proactiva els riscos emergents i controlar els marges de seguretat per prevenir accidents i incidents. Aquestes noves tecnologies utilitzen algorismes d'avaluació de riscos, modelatge predictiu i mètodes avançats d'anàlisi de dades per millorar els sistemes actuals de gestió de la seguretat i donar forma als futurs sistemes operatius.

Un dels principals èxits del TC-1 és el desenvolupament i la demostració de mètodes per millorar els processos de gestió de riscos i garantia de seguretat mitjançant la identificació de riscos i factors causals abans que es produeixin accidents o incidents. S'han establert capacitats integrades d'avaluació de riscos per supervisar i avaluar les operacions a les zones terminals, utilitzant l'anàlisi de dades avançada i el desenvolupament de models predictius. A més, TC-1 ha col·laborat amb socis per desenvolupar eines d'anàlisi d'aprenentatge automàtic que identifiquen i caracteritzen els riscos operacionals, controlen i integren dades, avaluen estratègies de mitigació de riscos i determinen factors causals i contribuents.

Les troballes del TC-1 són fonamentals per a la resta de reptes tècnics de SWS. El projecte prepara les bases per al proper Repte Tècnic 6 (TC-6), que té com a objectiu basar-se en el progrés realitzat al TC-1 i abordar els reptes de seguretat als quals s'enfronta la transformació de la indústria de l'aviació. El projecte SWS fa extensiu el seu agraïment als directors i coordinadors del subprojecte que han fet possible la finalització amb èxit del TC-1.

(Font: projecte de seguretat a tot el sistema de la NASA)