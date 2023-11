La nova missió de la NASA PACE entra amb la innovació en ciències climàtiques

By

La nau espacial de plàncton, aerosol, núvol i ecosistema oceànic (PACE) de la NASA ha completat el seu viatge des del Goddard Space Flight Center de la NASA a Maryland fins a les instal·lacions d'operacions de naus espacials Astrotech a Florida. Enginyers i tècnics esperen impacients l'arribada de PACE per preparar l'equip terrestre per a la seva descàrrega i processament. A continuació, la nau espacial es sotmetrà a l'alimentació i l'encapsulació final abans del seu llançament previst a principis del 2024.

La propera missió de PACE en un coet SpaceX Falcon 9 se centrarà a investigar la complexa relació entre l'oceà i l'atmosfera. Mitjançant l'estudi de l'intercanvi de diòxid de carboni entre aquests dos components, la missió pretén millorar la comprensió de la NASA de la biologia oceànica, els aerosols atmosfèrics, la qualitat de l'aire i el clima. Amb més de dues dècades d'observacions globals per satèl·lit, PACE representa un avenç significatiu en els esforços de la NASA per explorar els ecosistemes de la Terra.

Gestionat pel Goddard Space Flight Center de la NASA, el projecte PACE té un paper vital per ampliar la nostra comprensió de la ciència del clima. La missió s'alinea amb el compromís de la NASA de recopilar dades crucials per abordar el canvi climàtic i el seu impacte al planeta. Mitjançant l'examen exhaustiu de les interaccions oceàniques i atmosfèriques, PACE té el potencial d'aprofundir en la nostra visió de la dinàmica del diòxid de carboni i proporcionar informació valuosa per al seguiment i modelització del clima.

Preguntes més freqüents (FAQ):

P: Què significa PACE?

R: PACE significa plàncton, aerosol, núvol i ecosistema oceànic.

P: Quan està programat el llançament de PACE?

R: L'objectiu de PACE es llançarà a principis de 2024.

P: Quin és el paper de la missió PACE?

R: La missió té com a objectiu entendre millor l'intercanvi de diòxid de carboni entre l'oceà i l'atmosfera, millorar la biologia oceànica i les observacions d'aerosols atmosfèrics i investigar la qualitat de l'aire i les mesures relacionades amb el clima.

P: On es gestiona el projecte PACE?

R: El projecte PACE està gestionat pel Goddard Space Flight Center de la NASA.

P: Quina agència és responsable de gestionar el servei de llançament de la missió PACE?

R: El servei de llançament de la missió PACE està gestionat pel programa de serveis de llançament de la NASA, amb seu al Kennedy Space Center.

