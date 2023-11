Nou article: El viatge no planificat de la bossa d'eines de l'astronauta de la NASA

En un gir inusual dels esdeveniments, una bossa d'eines que pertany a un astronauta de la NASA ha assumit un nou paper com a satèl·lit després d'haver-se deslligat durant una recent caminada espacial. Aquest incident inesperat ha captat l'atenció dels entusiastes de l'espai i dels astrònoms, destacant els reptes als quals s'enfronten els astronautes en l'entorn únic de l'espai.

Durant una caminada de manteniment fora de l'Estació Espacial Internacional (ISS), els astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli i Loral O'Hara van perdre el control de la valuosa bossa blanca plena d'eines. La bossa d'eines ara orbita la Terra a aproximadament 200 milles per sobre de la superfície, i els observadors del Regne Unit poden detectar-la amb telescopis o prismàtics.

Tot i que s'han plantejat preocupacions sobre les deixalles espacials, els funcionaris de la NASA han assegurat que la bossa d'eines no suposa una amenaça immediata per a l'ISS o altres satèl·lits en òrbita. L'agència està monitoritzant activament la seva trajectòria i preveu que romandrà en òrbita durant diversos mesos.

Aquest incident serveix com a recordatori de les complexitats i els obstacles inesperats que poden sorgir durant les missions espacials, fins i tot amb les tasques més acuradament planificades. A mesura que el viatge de la bossa d'eines continua, els entusiastes de l'espai i els astrònoms queden captivats per la seva estada orbital temporal.

No és la primera vegada que els astronautes perden equip a l'espai. L'astronauta de la NASA Ed White va perdre un guant de recanvi durant la primera passejada espacial nord-americana el 1965. El 2008, l'astronauta de la NASA Heidemarie Stefanyshyn-Piper també va deixar caure accidentalment una bossa d'eines, i el 2017, dos astronautes de la NASA van perdre una peça de blindatge tèrmic mentre feien reparacions.

Actualment, la NASA està investigant l'incident i implementant mesures de seguretat addicionals per evitar que aquests esdeveniments es produeixin durant futures caminades espacials. Mentrestant, la bossa d'eines s'ha classificat com a brossa espacial i s'ha assignat l'identificador 58229/1998-067WC.

FAQ:

P: La bossa d'eines és una amenaça per a l'Estació Espacial Internacional o altres satèl·lits?

R: No, segons els funcionaris de la NASA, la bossa d'eines no suposa cap amenaça immediata per a l'ISS o altres satèl·lits en òrbita.

P: Com poden els observadors fer un seguiment de l'òrbita de la bossa d'eines?

R: La bossa d'eines es pot observar amb telescopis o prismàtics, especialment al Regne Unit.

P: És la primera vegada que els astronautes perden equip a l'espai?

R: No, hi ha hagut casos anteriors en què els astronautes han perdut equips sense voler durant les caminades espacials.

P: Quines mesures està prenent la NASA per evitar incidents similars?

R: La NASA està investigant l'incident i implementant mesures de seguretat millorades per a futures caminades espacials.

P: Quant de temps s'espera que la bossa d'eines romangui en òrbita?

R: La NASA prediu que la bossa d'eines romandrà en òrbita durant diversos mesos abans de desintegrar-se a l'atmosfera terrestre.