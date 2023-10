Guardians of the Galaxy Vol. 3 Ven curt de ciència però captura cors

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ha captivat el públic amb la seva aventura intergalàctica, però una anàlisi recent de l'astronauta de la NASA Chris Hadfield revela que la pel·lícula es pren algunes llibertats amb precisió científica. Concretament, Hadfield assenyala un error a l'escena on Star-Lord flota a l'espai sense un vestit espacial durant un període de temps prolongat.

Hadfield explica que, en realitat, un ésser humà deixat a l'espai sense cap protecció només tindria poc temps per viure. L'oxigen del torrent sanguini es drenaria en 15 segons, causant inconsciència, i en 90 segons, el cos experimentaria danys permanents que condueixen a la mort. Tot i que la pel·lícula mostra efectes visuals dramàtics com la inflor facial i la gelada a la cara de Star-Lord, Hadfield argumenta que aquests no es produirien en una mesura tan extrema.

També assenyala que l'escenari seria més plausible per a un personatge com Groot, ja que un arbre sensible podria sobreviure a l'espai sense patir les mateixes conseqüències negatives que un humà.

Val la pena esmentar que Guardians of the Galaxy Vol. 3 no és la primera pel·lícula de la sèrie que representa personatges en perill a l'espai. A la primera pel·lícula de Guardians of the Galaxy, tant Gamora com Star-Lord van tenir un perillós incident a l'espai on la seva carn es va congelar. Si bé els cineastes incorporen certs aspectes realistes com la inflamació de la cara de Star-Lord per millorar l'impacte emocional, Hadfield reconeix que la pel·lícula pot no assolir el realisme científic total.

Malgrat les imprecisions científiques, Guardians of the Galaxy Vol. 3 segueix sent una conclusió satisfactòria de la trilogia de Guardians, captivant el públic amb el seu viatge còsmic i la seva intensitat emocional.

Fonts:

– Anàlisi de l'astronauta de la NASA Chris Hadfield

– Entrevista de Vanity Fair amb Chris Hadfield