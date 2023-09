L'astronauta Frank Rubio tornarà a la Terra després d'una missió espacial rècord

L'astronauta de la NASA Frank Rubio, que ostenta el rècord nord-americà del temps continu més llarg passat a l'espai, tornarà a la Terra el 27 de setembre, concloent una missió que va durar més d'un any a l'Estació Espacial Internacional (ISS). Rubio, juntament amb dos cosmonautes russos, Sergey Prokopyev i Dmitri Petelin, es van quedar encallats originalment en òrbita terrestre baixa a causa d'una fuita de refrigerant en el seu viatge a casa previst, una càpsula Soiuz atracada a l'estació espacial, el desembre de 2022.

Per abordar el problema, tant la NASA com l'agència espacial russa Roscosmos van ampliar l'expedició de la tripulació sis mesos addicionals. Van determinar que la càpsula amb fuites no era apta per portar la tripulació a casa, ja que presentava el risc de sobreescalfament durant la reentrada a l'atmosfera terrestre. Com a resultat, la tripulació tornarà a la Terra en una càpsula Soiuz de reemplaçament que es va enviar buida.

Al llarg de la seva missió espacial ampliada, Rubio es va mantenir en contacte regular amb la seva família i va confiar en el suport de la seva tripulació. Va destacar la importància de trobar un equilibri entre la feina i la relaxació per mantenir la seva salut mental. La missió de Rubio, que va suposar un total de 371 dies consecutius a l'espai, va batre l'anterior rècord nord-americà establert per l'astronauta Mark Vande Hei el 2021.

Malgrat la guerra entre Rússia i Ucraïna i les tensions geopolítiques en curs, la NASA i Roscosmos han continuat els seus esforços de col·laboració a l'ISS. La tripulació va prendre bé la notícia de la seva missió ampliada i el director del programa de l'estació espacial de la NASA, Joel Montalbano, va esmentar en broma la possibilitat de volar amb un gelat com a recompensa.

Rubio, metge, va expressar que no hauria acceptat la missió si hagués sabut que el mantindria lluny de la seva família durant més d'un any. Tanmateix, va aprofitar al màxim el seu temps a l'espai realitzant investigacions sobre la combustió, participant en estudis de salut humana i tenint cura dels tomàquets espacials com a part del seu experiment científic favorit.

Per presenciar la sortida de Rubio de l'estació espacial, els espectadors poden sintonitzar la NASA TV al lloc web de l'agència el 27 de setembre. Està previst que la nau surti del moll de l'estació espacial a les 3:51 a. m. ET, i la cobertura de l'aterratge començarà a les 6 a. m. ET. .

