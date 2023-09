L'astronauta de la NASA Frank Rubio estableix el rècord del vol espacial més llarg dels Estats Units

By

L'astronauta de la NASA Frank Rubio ha fet història en superar el rècord de vols espacials més llarg dels Estats Units. Actualment estacionat a l'Estació Espacial Internacional (ISS), Rubio va superar dilluns el rècord anterior de 355 dies. Rubio va arribar inicialment a l'ISS el setembre de l'any passat juntament amb dos cosmonautes russos per a la que se suposava que seria una missió rutinària de sis mesos.

Tanmateix, la seva estada es va allargar inesperadament després que la seva càpsula Soiuz experimentés una fuita de refrigerant mentre estava atracada a l'estació espacial. Com a resultat, el retorn del trio a la Terra, que està previst per al 27 de setembre, es farà amb una càpsula de recanvi que es va enviar a l'ISS únicament per al viatge de tornada.

Un cop en Rubio completi la seva missió i aterri a la Terra, haurà passat un total de 371 dies a l'espai, superant el rècord anterior establert per Mark Vande Hei. El rècord de vol espacial únic de Vande Hei es va situar en 355 dies. És important tenir en compte que el rècord mundial del vol espacial més llarg pertany al cosmonauta rus Valeri Polyakov, que va passar 437 dies a bord de l'estació espacial Mir a mitjans dels anys noranta.

L'assoliment de Rubio ha estat molt reconegut pel cap de la NASA, Bill Nelson, que va expressar la seva admiració per la dedicació de Rubio en un missatge lliurat a través de X, abans conegut com a Twitter.

Mentre Rubio es prepara per tornar a la Terra, una tripulació de substitució formada per dos russos i un nord-americà està previst que es llanci des del Kazakhstan divendres i assumirà les responsabilitats de la tripulació sortint a l'ISS.

