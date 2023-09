L'astronauta de la NASA Tracy Caldwell Dyson s'unirà a la tripulació russa a la missió espacial del 2024

L'astronauta de la NASA Tracy Caldwell Dyson s'ha anunciat com a part de la tripulació de la missió de la nau espacial MS-25 Soiuz, que es llançarà el març de 2024. Aquest serà el tercer viatge de Dyson a l'òrbita, i s'acompanyarà del cosmonauta de Roscosmos Oleg Novitskiy i Bielorússia. participant de vols espacials Marina Vasilevskaya. La missió té una durada de sis mesos i Dyson tornarà a la Terra a la tardor del 2024.

L'acord entre la NASA i Roscosmos permet integrar tripulacions, assegurant que hi hagi membres degudament entrenats a bord de l'Estació Espacial Internacional (ISS) per al manteniment i les passejades espacials. També proporciona plans de contingència en cas de problemes amb la nau espacial de la tripulació o emergències que requereixin un retorn anticipat a la Terra.

Les excursions espacials anteriors de Dyson inclouen una missió de 12 dies al STS-118 del transbordador espacial Endeavour el 2007, així com una estada de 174 dies com a enginyer de vol per a l'Expedició 23/24 el 2010. També va realitzar tres sortides espacials de contingència el 2010 per reparar un mòdul de bomba fallit.

Novitskiy, que ha estat tres vegades a l'espai abans, i Vasilevskaya, que serà el primer bielorús a l'espai, també formaran part de la missió MS-25. Novitskiy ha acumulat 531 dies en òrbita i fins i tot va participar en el rodatge d'una pel·lícula espacial russa anomenada "The Challenge" a l'ISS el 2021.

La inclusió de tripulants de diferents països posa de manifest la importància de la col·laboració internacional en l'exploració espacial. Amb la NASA i Roscosmos continuant la seva associació, la missió està preparada per afavorir la investigació científica i els avenços a l'ISS.

Font: NASA, TASS