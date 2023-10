Asteroide 1998 HH49: una trobada propera amb el sistema Sentry II de la NASA

El sistema Sentry II de la NASA fa un seguiment diligent dels asteroides propers a la Terra (NEA) per garantir la seguretat del nostre planeta. Un d'aquests asteroides, designat com 1998 HH49, ha cridat recentment l'atenció del Centre d'Estudis d'Objectes Prop de la Terra (CNEOS) de la NASA.

Amb una mida aproximada de 600 peus, s'espera que aquest cos celeste massiu faci un sobrevol proper el 17 d'octubre. Tot i que estarà a uns 1.17 milions de quilòmetres de la Terra en el seu punt més proper, la seva impressionant velocitat de 53,233 quilòmetres per hora ha despertat l'interès. dels astrònoms.

Localitzat originalment el 28 d'abril de 1998 i observat de nou l'1 de desembre de 2021, aquest asteroide pertany al grup Apol·lo. Els asteroides Apol·lo reben el nom de l'asteroide Apol·lo de 1862 i són coneguts per la seva tendència a creuar el camí de la Terra. En particular, la classe Apol·lo va ser responsable de l'explosió del meteorit de Chelyabinsk el 2013, que va causar danys i ferides importants a Rússia.

Tot i que el 1998 HH49 està classificat com a "potencialment perillós" a causa de la seva mida, la NASA prediu que el seu sobrevol serà segur. Tanmateix, la seva presència subratlla la imprevisibilitat de l'ampli univers i el paper crucial d'agències com la NASA en el seguiment de les amenaces celestes.

En conclusió, el sistema Sentry II de la NASA té un paper vital en el seguiment d'asteroides propers a la Terra com el 1998 HH49 per preveure perills potencials. Tot i que no s'espera que el sobrevol d'aquest asteroide en particular suposi una amenaça, la seva mida serveix com a recordatori de la necessitat d'una vigilància constant per garantir la seguretat del nostre planeta.

Fonts:

- Centre d'estudis d'objectes propers a la Terra (CNEOS) de la NASA

– Explosió de meteorits de Chelyabinsk de 2013