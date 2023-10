La NASA imprimeix i prova amb èxit el broquet del motor de coets per a missions a l'espai profund

La NASA ha assolit una fita significativa en la fabricació additiva mitjançant la impressió 3D i la prova amb èxit d'un nou broquet de motor de coets com a part del seu projecte RAMFIRE. RAMFIRE, que significa Fabricació additiva reactiva per a la quarta revolució industrial, està finançat per la Direcció de la Missió de Tecnologia Espacial (STMD) de la NASA. El projecte té com a objectiu avançar en la fabricació additiva i desenvolupar nous sistemes de propulsió per a les futures missions a l'espai profund de la NASA.

En col·laboració amb el desenvolupador de materials Elementum 3D, els enginyers de la NASA del Marshall Space Flight Center van crear un alumini soldable conegut com A6061-RAM2. Aquesta variant d'alumini té les propietats resistents a la calor necessàries per al seu ús en motors de coets. Amb la impressió en 3D del broquet com una sola peça, el temps de fabricació es redueix significativament en comparació amb els broquets fabricats tradicionalment, que poden requerir fins a 1,000 peces unides individualment.

El broquet RAMFIRE imprès en 3D incorpora petits canals interns per refredar el broquet durant les operacions i evitar la fusió. La seva naturalesa lleugera permet la producció de components d'alta resistència, permetent missions a l'espai profund que porten càrregues útils més pesades. Això és crucial per a la iniciativa Moon to Mars de la NASA, que pretén establir una presència humana a llarg termini a la Lluna i, finalment, enviar missions humanes a Mart.

El broquet RAMFIRE s'ha sotmès a proves rigoroses de foc calent, incloses diferents configuracions de combustible, a la zona de proves est de Marshall. Les proves han demostrat que el broquet imprès en 3D pot funcionar amb eficàcia en entorns exigents d'espai profund i suportar càrregues tèrmiques, estructurals i de pressió. El broquet també es comparteix amb les parts interessades comercials i el món acadèmic, amb empreses aeroespacials que avaluen el nou aliatge d'alumini i el procés d'impressió 3D per a diverses aplicacions.

Aquest assoliment de la NASA mostra l'ús creixent de la fabricació additiva en la producció de components de motors de coets. Altres empreses, com AMCM i Agile Space Industries, també estan utilitzant tecnologies d'impressió 3D per fabricar cambres de combustió i peces de coets crítiques. Aquests avenços en la fabricació additiva són crucials per al futur de l'exploració espacial i el desenvolupament de sistemes de propulsió avançats.

