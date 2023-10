L'estudi de nanoportadors revela una alta prevalença d'anticossos contra el polietilè glicol (PEG) a la població alemanya

Un estudi recent realitzat per investigadors de l'Institut Max Planck d'Investigació de Polímers ha posat llum sobre la prevalença d'anticossos contra el polietilenglicol (PEG) a la població alemanya. El PEG és una substància comuna utilitzada en cosmètics, aliments i medicina. La presència d'anticossos contra el PEG pot afectar significativament l'eficàcia de les teràpies mèdiques que utilitzen nanoportadors.

Els investigadors pretenien investigar fins a quin punt els anticossos contra el PEG ja estan presents a la societat alemanya i com poden afectar l'ús de nanoportadors en tractaments mèdics. Els anticossos solen ser produïts pel sistema immunitari per combatre les infeccions víriques. Tanmateix, s'ha descobert que també es poden desenvolupar anticossos contra PEG, una molècula amb una estructura relativament simple.

El PEG s'utilitza en medicina per actuar com a recobriment protector per als portadors de fàrmacs nanomètrics, millorant el seu temps de circulació al torrent sanguini. Això és especialment rellevant per al desenvolupament de nanoportadors en teràpies contra el càncer. Tanmateix, l'estudi va trobar que els anticossos contra el PEG s'uneixen als nanoportadors recoberts, fent-los visibles per al sistema immunitari i dificultant els seus efectes terapèutics.

L'equip d'investigació va examinar més de 500 mostres de sang preses de pacients el 2019. Van descobrir que els anticossos PEG eren detectables en el 83% de les mostres. Curiosament, es va trobar que la concentració d'aquests anticossos era inversament proporcional a l'edat dels individus provats, cosa que suggereix que la prevalença d'anticossos pot estar influenciada pel recent augment de l'ús de PEG i la variació del sistema immunitari amb l'edat.

Els resultats d'aquest estudi tenen implicacions significatives per a les teràpies mèdiques futures amb nanoportadors. Els investigadors creuen que és possible que s'hagin d'ajustar les teràpies per tenir en compte la resposta del sistema immunitari als anticossos PEG. Les possibles modificacions podrien incloure la substitució del PEG per substàncies alternatives o la individualització de la quantitat d'ingredient actiu segons la concentració d'anticossos a la sang d'un pacient.

Es preveu més investigacions per explorar com es poden adaptar les teràpies de nanoportadors per superar els reptes que plantegen els anticossos contra el PEG. L'objectiu és desenvolupar enfocaments innovadors que assegurin el lliurament eficaç de fàrmacs en tractaments mèdics.

En general, aquest estudi destaca la importància d'entendre la prevalença i l'impacte dels anticossos contra el PEG en el desenvolupament de nanoportadors per a teràpies mèdiques. En abordar aquests reptes, els investigadors poden millorar l'eficàcia i la seguretat dels tractaments basats en nanoportadors i, potencialment, revolucionar els resultats sanitaris.

Fonts:

– Horitzons a nanoescala (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

– Societat Max Planck