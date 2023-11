Nova visió: com l'estructura cel·lular respon a la pressió externa

Investigadors de l'Institut Nacional de Ciència de Materials de Tsukuba, Japó, han utilitzat una tècnica innovadora per estudiar com les cèl·lules vives responen a la pressió mecànica externa. Mitjançant l'aplicació de la força mitjançant sondes de mida nanomètrica mitjançant microscòpia de força atòmica, els científics van poder mapejar com es distribueix aquesta força per la superfície cel·lular i per tota la cèl·lula.

L'equip va utilitzar l'aprenentatge automàtic per analitzar i modelar les forces mesurades a l'estudi. A més, es van utilitzar tècniques de fixació i tinció per avaluar l'impacte de la distorsió de la força sobre les estructures internes de la cèl·lula, especialment els microtúbuls i els filaments d'actina que formen el seu "esquelet".

Les cèl·lules posseeixen la capacitat d'adaptar-se a diversos estímuls químics i mecànics del seu entorn. El doctor Jun Nakanishi, líder del Grup de Mecanobiologia de l'Institut Nacional de Ciència de Materials, explica que per mantenir la integritat cel·lular i la bona salut, les cèl·lules utilitzen mecanismes de retroalimentació ràpida per ajustar-se a aquests estímuls. Tanmateix, el fracàs d'aquesta resposta cel·lular s'ha relacionat amb diverses malalties, com ara diabetis, malaltia de Parkinson, atacs cardíacs i càncer.

Els estudis anteriors sobre les respostes cel·lulars han estat limitats a causa de les tècniques emprades, sovint requerint que les cèl·lules estiguin equipades amb sensors, restringint així les mesures a només una part de la resposta. Els investigadors d'aquest estudi van utilitzar de manera innovadora una sonda a escala nanomètrica per mapejar la distribució de forces a través d'una cèl·lula sencera amb una resolució nanomètrica.

L'estudi va revelar que les forces de tensió i compressió es distribueixen entre les fibres d'actina i els microtúbuls dins de la cèl·lula per mantenir la seva forma, de manera similar a com funcionen els pals i les cordes en una tenda de campanya. Els investigadors també van trobar que el nucli juga un paper a l'hora de contrarestar les forces externes quan la funció de les fibres d'actina està desactivada, posant l'accent en la importància de l'estructura interna del nucli en la resposta a l'estrès cel·lular.

Curiosament, l'estudi va comparar les respostes de les cèl·lules sanes amb les cèl·lules canceroses. Les cèl·lules canceroses van demostrar una major resistència a la compressió externa en comparació amb les cèl·lules sanes i tenien menys probabilitats d'activar la mort cel·lular en resposta.

Les troballes no només milloren la nostra comprensió de la complexa mecànica intracel·lular implicada en la resposta a l'estrès, sinó que també presenten una oportunitat per desenvolupar una eina de diagnòstic per distingir cèl·lules sanes i canceroses basada en la mecànica cel·lular. Actualment, els hospitals es basen en l'avaluació de característiques com la mida, la forma i l'estructura per al diagnòstic del càncer, que potser no sempre proporcionen informació suficient.

El Dr. Han Zhang, investigador sènior del Grup de Microscòpia Electrònica de l'Institut Nacional de Ciència de Materials, suggereix que mesurar la distribució de la força podria millorar significativament la precisió del diagnòstic, proporcionant un mètode alternatiu per avaluar les condicions cel·lulars.

FAQ

P: Com van estudiar els investigadors les respostes cel·lulars a la pressió externa?

R: Els investigadors van utilitzar una tècnica anomenada microscòpia de força atòmica, que utilitza sondes de mida nanomètrica per aplicar força a la superfície de les cèl·lules.

P: Què va revelar l'estudi sobre la resposta a l'estrès cel·lular?

R: L'estudi va trobar que les forces de tracció i compressió es distribueixen entre les fibres d'actina i els microtúbuls dins de la cèl·lula per mantenir la seva forma.

P: Com es diferencien les cèl·lules canceroses en la seva resposta a la compressió externa?

R: Les cèl·lules canceroses van demostrar una major resistència a la compressió externa en comparació amb les cèl·lules sanes i eren menys propenses a activar la mort cel·lular com a resposta.

P: Com podria afectar aquesta investigació el diagnòstic del càncer?

R: Els resultats suggereixen que mesurar la distribució de la força a les cèl·lules podria proporcionar una nova eina de diagnòstic per distingir cèl·lules sanes i canceroses, millorant potencialment la precisió del diagnòstic.