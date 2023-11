The Mysterious Gap: Pèrdua atmosfèrica i els planetes desapareguts

By

Un estudi innovador que utilitza dades del telescopi espacial Kepler retirat de la NASA ha donat llum a un dels misteris més intrigants de l'univers: l'absència d'exoplanetes d'1.5 a 2 vegades la mida de la Terra. Dirigit per Jessie Christiansen de Caltech/IPAC, la investigació explora les raons d'aquesta peculiar bretxa i revela un culpable inesperat: la pèrdua atmosfèrica.

"Els científics dels exoplanetes tenen prou dades ara per dir que aquesta bretxa no és una casualitat. Hi ha alguna cosa que impedeix que els planetes arribin i/o es mantinguin en aquesta mida", va explicar Christiansen.

L'estudi proposa dos mecanismes principals responsables d'aquesta pèrdua atmosfèrica: la pèrdua de massa impulsada pel nucli i la fotoevaporació. La pèrdua de massa impulsada pel nucli es produeix quan el nucli calent d'un planeta allunya gradualment la seva atmosfera amb el pas del temps. D'altra banda, la fotoevaporació implica la radiació intensa de l'estrella hoste d'un planeta que elimina la seva atmosfera, semblant a un assecador de cabells còsmic que fon un cub de gel.

Per investigar aquests mecanismes, l'equip de Christiansen es va centrar en els cúmuls estel·lars Praesepe i Hyades, coneguts per la seva relativa joventut en termes còsmics. En aquests cúmuls, gairebé el 100% de les estrelles encara tenien planetes sub-Neptú o candidats a planetes orbitant-los, mentre que els cúmuls estel·lars més antics mostraven només una taxa de retenció del 25% per als sub-Neptús. Aquestes troballes contradiuen les suposicions anteriors que la fotoevaporació va tenir un paper important en l'evolució dels exoplanetes.

Els resultats suggereixen fortament que la pèrdua de massa alimentada pel nucli és la causa principal de la bretxa de mida observada. Anteriorment, els astrònoms creien que la pèrdua atmosfèrica es produïa principalment a través de la fotoevaporació en les primeres etapes de l'evolució dels exoplanetes. La notable retenció atmosfèrica en cúmuls estel·lars més joves com Praesepe i Hyades revela una narrativa diferent.

Tot i que aquest estudi marca un pas important en la nostra comprensió dels exoplanetes, és només una peça d'un trencaclosques còsmic més gran. Christiansen subratlla que la investigació en curs i els estudis futurs continuaran explorant i provant aquestes troballes, revelant més coneixements sobre els misteris de l'univers.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què és el telescopi espacial Kepler?

El telescopi espacial Kepler va ser una missió de la NASA dissenyada per descobrir exoplanetes, planetes que orbiten estrelles fora del nostre sistema solar. Va funcionar del 2009 al 2018 i va proporcionar dades crucials per entendre les característiques i la distribució dels exoplanetes.

2. Què és la pèrdua atmosfèrica?

La pèrdua atmosfèrica es refereix al procés pel qual un planeta perd la seva atmosfera amb el temps. Això pot passar a causa de diversos factors, com ara la radiació del nucli del planeta o la radiació intensa de la seva estrella hoste.

3. Què són els sub-Neptús?

Els sub-Neptús són un tipus d'exoplaneta de mida més petita que Neptú, però més gran que la Terra. Es caracteritzen per la seva composició gasosa i sovint es troben a les zones habitables de les seves estrelles hostes.

4. Quina diferència hi ha entre la pèrdua de massa alimentada pel nucli i la fotoevaporació?

La pèrdua de massa alimentada pel nucli es produeix quan el nucli calent d'un planeta allunya gradualment la seva atmosfera amb el pas del temps. La fotoevaporació, d'altra banda, és el procés pel qual l'atmosfera d'un planeta és eliminada per la intensa radiació de la seva estrella hoste.

Fonts:

- NASA – Telescopi espacial Kepler