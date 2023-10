Els científics descobreixen com els metalls preciosos de la Terra romanen a prop de la superfície

Els científics han descobert el motiu pel qual metalls preciosos com l'or, el platí i el pal·ladi es troben a prop de la superfície de la Terra, tot i que la seva densitat suggereix que haurien d'haver-se enfonsat fins al nucli. Els investigadors han descobert que aquests metalls van quedar atrapats en roques mig foses després que roques espacials massives xoquessin amb la Terra. La presència d'aquests metalls preciosos a prop de la superfície fa temps que desconcerta els científics, però es creu que van aterrar a la Terra durant impactes amb grans roques espacials poc després de la formació del planeta. Tanmateix, en lloc d'enfonsar-se fins al nucli, aquests metalls es van filtrar pel mantell i van quedar atrapats a la roca solidificada, cosa que els va permetre romandre a prop de la superfície.

En un estudi recent, els científics van simular impactes antics a la Terra primerenca per entendre per què aquests metalls preciosos no es van enfonsar fins al nucli. Van descobrir que quan una roca espacial enorme, potencialment de la mida de la lluna, va xocar amb la Terra, va crear un oceà de magma fos que va penetrar al mantell. Sota aquest oceà de magma hi havia una regió de roca mig fosa i mig sòlida. Els metalls de l'impactador van impregnar gradualment aquesta regió mig fosa, barrejant-se amb el mantell. En lloc d'enfonsar-se directament al nucli, el mantell infusió de metall es va solidificar, atrapant fragments de metall al llarg del camí.

Durant milers de milions d'anys, la agitació i la convecció del mantell van acostar aquests metalls a l'escorça, fent-los accessibles per a les operacions mineres. Aquest descobriment fa llum sobre l'origen i l'abundància dels metalls preciosos a la Terra, explicant com van acabar prop de la superfície. A més, és possible que aquestes regions riques en metalls del mantell encara siguin visibles avui dia en imatges sísmiques de l'interior de la Terra.

Més investigacions podrien implicar simular impactes similars en altres planetes terrestres com Mart o Venus per entendre com funcionaria aquest procés en diferents mons. Aquest estudi proporciona informació valuosa sobre els processos geològics que han donat forma al nostre planeta i la distribució dels metalls preciosos.

