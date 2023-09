Els electrons d'alta energia de la cua magnètica de la Terra poden estar creant aigua a la Lluna

By

Els científics han descobert que els electrons d'alta energia situats al plasma que envolta la Terra estan creant aigua a la Lluna. Aquesta nova troballa podria proporcionar una visió valuosa de la distribució de l'aigua a la superfície lunar, especialment a les regions permanentment ombrejades que mai reben la llum solar. Comprendre la distribució de l'aigua a la Lluna és crucial per estudiar la seva evolució i planificar futures missions tripulades. Els astronautes poden recollir l'aigua com a subsistència i també es pot convertir en combustible per a una exploració espacial posterior.

La investigació, dirigida pel científic Shuai Li de la Universitat de Hawaii a Mānoa, connecta la formació d'aigua a la Lluna amb la bombolla magnètica de la Terra coneguda com a magnetosfera. La magnetosfera actua com un escut, protegint la Terra de les partícules d'alta energia del vent solar. Quan el vent solar interacciona amb la magnetosfera, crea una llarga cua magnètica a la part nocturna de la Terra, anomenada magnetotail. Dins d'aquesta cua de magneto, electrons i ions d'alta energia formen una làmina de plasma.

Quan la lluna orbita al voltant de la Terra, passa a través d'aquesta cua de magneto, que la protegeix de les partícules carregades alhora que permet que la llum arribi a la superfície lunar. Investigacions anteriors van demostrar que quan la lluna es troba fora de la magnetocua, és bombardejada pel vent solar i es creen petites quantitats d'aigua. No obstant això, s'esperava que la formació d'aigua disminuís significativament a l'interior de la magnetocua a causa de l'absència de protons del vent solar.

Utilitzant les dades recollides pel Moon Mineralogy Mapper a la nau espacial Chandrayaan 1, Li i el seu equip van trobar que la formació d'aigua a la magnetotail de la Terra és similar a quan la lluna es troba fora de la magnetotail. Suggereix que hi ha processos addicionals o fonts d'aigua dins de la cua de magneto que no estan directament associats amb la implantació del vent solar. L'equip va descobrir que els electrons d'alta energia de la magnetotail produeixen efectes similars als ions del vent solar.

Aquesta troballa dóna suport a investigacions anteriors de Li que van mostrar que l'oxigen a la cua de magneto oxida el ferro a les regions polars de la lluna. Destaca la profunda connexió entre la Terra i la Lluna. L'equip continuarà investigant l'entorn del plasma al voltant de la lluna i estudiant el contingut d'aigua als pols lunars durant les diferents fases del pas de la lluna a través de la cua del magneto.

Aquesta investigació és essencial com a part del programa Artemis, que té com a objectiu retornar els humans a la Lluna l'any 2026. Els descobriments realitzats contribuiran a una millor planificació i preparació per a missions esteses a la superfície lunar i més enllà.

