Un misteriós explosiu i un flaix de llum sobresurten els residents de Melbourne: un meteorit entra a l'atmosfera terrestre

Els residents al nord-est de Melbourne es van quedar meravellats dimecres a la nit quan un fort cop i un brillant flaix de llum van il·luminar el cel. Els experts creuen que aquest fenomen va ser causat per un meteor que va entrar a l'atmosfera de la Terra, captivant els locals de Doreen, Mernda, Balwyn i Doncaster.

Les especulacions sobre la font del soroll anaven des de obres de carretera i focs artificials fins a tros o fins i tot un OVNI. Tanmateix, el doctor Brad Tucker, astrònom de la Universitat Nacional d'Austràlia, va explicar que l'explicació més plausible era un meteor. Va descriure els meteors com a fragments d'asteroides que es trenquen i viatgen per l'espai.

Es va estimar que el meteor responsable de l'espectacle tenia la mida d'una pilota de bàsquet, aproximadament entre 10 i 40 cm d'amplada. Va viatjar a una velocitat sorprenent d'uns 20 km per segon o 72,000 km per hora, alliberant una quantitat important d'energia en entrar a l'atmosfera terrestre. El doctor Tucker va comparar aquest alliberament d'energia amb el d'una petita bomba nuclear.

Tot i que els meteors d'aquesta naturalesa no són estranys, són difícils de detectar i predir. Els científics treballen contínuament per millorar els seus mètodes d'identificació i seguiment d'aquests objectes, especialment els més grans que podrien suposar una amenaça per a la Terra. El doctor Tucker va destacar la necessitat de vigilar i estudiar aquests esdeveniments per millorar la nostra comprensió de l'origen i l'evolució del sistema solar.

Afortunadament, no hi ha necessitat de pànic pel que fa a l'impacte dels meteors. No obstant això, és crucial informar de qualsevol visió o experiència d'aquests esdeveniments a organitzacions com l'Organització Internacional de Meteoritats o Fireballs in the Sky. Aquests informes contribueixen a la investigació científica i proporcionen informació valuosa sobre la naturalesa i el comportament dels meteors.

Aquest incident recent a Melbourne no està aïllat, ja que fenòmens similars s'han produït en altres parts d'Austràlia. A l'agost, Victoria va ser testimoni d'un misteriós raig de llum que travessava el cel nocturn, que finalment va culminar amb un so rebombori. L'agència espacial d'Austràlia va confirmar que va ser el resultat de la incineració de deixalles espacials. De la mateixa manera, els residents de Sydney van informar d'una explosió inexplicada el 2021, i les autoritats no van trobar cap evidència acreditativa.

En conclusió, l'aparició de meteors no és del tot inusual. Tot i que poden semblar esdeveniments sorprenents, ofereixen als científics oportunitats valuoses per aprofundir en els misteris del nostre univers. La vigilància, l'estudi i els informes juguen un paper vital a l'hora de desvelar els secrets d'aquests visitants celestials.

