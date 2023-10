El fort boom a Melbourne es creu que és l'entrada de meteorits a l'atmosfera

Resum: Se sospita que un boom fort i misteriós que va sorprendre els residents d'un suburbi de Melbourne va ser causat per un meteorit que va entrar a l'atmosfera terrestre. L'incident, que es va produir a Doreen, va fer que molts habitants de la localitat capturessin vídeos i comparteixin les seves experiències a les xarxes socials. Tot i que alguns especulaven sobre un esdeveniment astronòmic, les autoritats encara no han comentat el seu origen. La doctora Gail Isles, experta en ciències de la Universitat RMIT, va suggerir que podria ser un meteor, potencialment associat amb la pluja de meteors de les Perseides en curs. Tanmateix, també va esmentar la possibilitat que sigui un fragment d'un coet de navegació per satèl·lit llançat des del cosmòdrom de Plesetsk de Rússia. En un incident similar a l'agost, els residents a Victòria van presenciar una bola de llum al cel nocturn i van escoltar un fort boom, que més tard va ser confirmat per l'agència espacial d'Austràlia com a residus espacials d'un coet Soiuz-2 rus.

Els residents de Doreen, un suburbi de Melbourne, es van sorprendre per un so sobtat semblant a una explosió que es va produir al voltant de les 9 de la nit de dimecres. Els vídeos captats pels residents mostraven un esclat de llum seguit d'un fort soroll, semblant a una explosió. Les especulacions van sorgir a les plataformes de xarxes socials quan els residents van compartir les seves experiències i van qüestionar la causa de l'explosió massiva.

Tot i que les autoritats encara no han proporcionat una explicació, la doctora Gail Isles, experta en ciències de la Universitat RMIT, va suggerir que el so es podria atribuir a un meteor que entra a l'atmosfera terrestre. La va vincular a la pluja de meteors de les Perseides en curs, que s'espera que assoleixi el seu màxim durant el proper cap de setmana. No obstant això, el Dr. Isles també va reconèixer la possibilitat que el boom hagi estat causat per un fragment d'un coet de satèl·lit de navegació llançat des del cosmòdrom de Plesetsk de Rússia.

No és la primera vegada que es produeix un incident d'aquest tipus a Victòria. En un fet anterior a l'agost, els residents van presenciar com una bola de llum passava pel cel nocturn acompanyada d'un fort boom. Més tard, l'agència espacial d'Austràlia va confirmar que l'esdeveniment va ser causat per les deixalles espacials d'un coet rus Soiuz-2 que va tornar a entrar a l'atmosfera terrestre.

Fonts:

- Independent (article font)