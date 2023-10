Una taca misteriosa resulta ser una colònia de cucs paràsits

Finalment s'ha identificat una misteriosa criatura descoberta pel fotògraf submarí Ryo Minemizu. Inicialment es va pensar que era una medusa, en realitat és una colònia de 1,020 cucs paràsits coneguts com a trematodes. Els trematodes tenen cicles de vida complexos i sovint requereixen múltiples hostes per completar el seu procés reproductiu. La criatura detectada a Okinawa, Japó, estava formada per dos tipus de cercàries, que són les formes larvàries dels trematodes. Les cercàries formen una agregació semblant a una medusa, amb "mariners" més grans i "passatgers" més petits units en un grup estret. Aquesta forma única semblant a les meduses ajuda els paràsits a moure's i augmenta potencialment les seves possibilitats de ser menjats pels seus hostes finals.

Els investigadors que van estudiar la criatura creuen que imitar els moviments dels petits cucs de plàncton augmenta les seves possibilitats de ser consumits. Aquest comportament és comú entre els trematodes, i algunes espècies fins i tot han desenvolupat cues llargues per imitar encara més les seves preses. L'agregació de larves de cuc en forma de medusa també serveix per garantir que un nombre més gran de paràsits es pugui empassar d'un sol glop. Els investigadors suggereixen que aquest cas de polimorfisme, on existeixen formes diferents dins d'una sola espècie, és rar en els cucs plans paràsits.

El destí final dels cucs "mariners" més grans segueix sent un misteri. Mentre que els passatgers més petits tenen glàndules de penetració ben desenvolupades per envair els teixits hostes, els mariners no tenen aquests òrgans. Es desconeix si els mariners es sacrifiquen per transportar els passatgers o si participen en un gran esdeveniment reproductiu dins del sistema digestiu de l'amfitrió. Es requereixen més investigacions per descobrir la història completa d'aquesta peculiar colònia de cucs paràsits.

El descobriment d'aquesta misteriosa taca serveix com a recordatori que el mar guarda molts misteris i que les aparences poden enganyar. Algunes criatures aparentment innòcues resulten ser exemples complexos i fascinants d'adaptacions evolutives.

– Biologia actual (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.08.090