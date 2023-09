Els misteriosos flaixos dels núvols de Venus poden ser meteorits cremant

By

Els investigadors fa temps que s'han desconcertat amb els misteriosos flaixos de llum que de tant en tant il·luminen els núvols de Venus. Abans es pensava que eren un llamp, un nou estudi publicat al Journal of Geophysical Research: Planets suggereix una explicació alternativa. L'estudi proposa que aquestes llums enigmàtiques són, de fet, meteors que cremen a l'atmosfera de Venus.

Tot i que la NASA havia suggerit anteriorment que Venus podria tenir més llamps que la Terra, l'estudi assenyala que la presència de llamps a Venus encara és un tema de debat. Els llamps a la Terra es controlen mitjançant la detecció d'ones de ràdio naturals, i les missions anteriors a Venus van detectar senyals que es creu que eren llamps. No obstant això, missions més recents com Cassini i Parker Solar de la NASA no van trobar senyals de ràdio dels llamps.

En lloc de llamps, els investigadors especulen ara que els llamps observats als núvols remolins de Venus poden ser el resultat de la desintegració dels meteors a l'atmosfera hostil del planeta. Venus té un entorn increïblement dur, amb temperatures extremes i una atmosfera espessa i tòxica plena de núvols de diòxid de carboni supercrític i àcid sulfúric.

En comptar el nombre de flaixos observats a l'Observatori Steward i a l'orbitador Akatsuki del Japó, els investigadors van estimar que es produeixen entre 10,000 i 100,000 flaixos anuals. Els investigadors proposen que aquests flaixos s'assemblen a possibles cops de meteorits. La composició única de l'atmosfera de Venus pot provocar que les boles de foc d'aquests impactes cremin prou brillant com per ser detectades.

Entendre aquests fenòmens és crucial per planificar futures missions a Venus, especialment a la llum de les evidències recents que suggereixen una possible activitat volcànica a la superfície del planeta. Si els llamps són una preocupació, la protecció seria necessària per a les sondes que intentin aterrar a Venus o les que surin a la seva densa atmosfera durant un període prolongat.

En conclusió, el descobriment que els misteriosos flaixos dels núvols de Venus poden ser meteors que s'estan cremant ofereix informació valuosa per a futures missions al planeta. Tot i que la presència de llamps segueix sent incerta, la possibilitat de meteors proporciona explicacions alternatives per a aquests fenòmens intrigants.

