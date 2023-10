Misteriosa explosió d'ones de ràdio detectada des de fa 8 milions d'anys

Els astrònoms han fet un descobriment intrigant, detectant una ràdio ràpida (FRB) que ha recorregut la friolera de 8 milions d'anys per arribar a la Terra. Els FRB són ràfegues intenses d'ones de ràdio que duren només mil·lisegons i els seus orígens segueixen sent desconeguts. Des que es va descobrir el primer FRB l'any 2007, els científics han observat centenars d'aquests flaixos còsmics provinents de diferents punts de l'univers.

L'última explosió, anomenada FRB 20220610A, va durar menys d'un mil·lisegon però va alliberar l'energia equivalent de les emissions del nostre sol durant 30 anys. Aquest esclat és un dels FRB més llunyans i energètics observats mai. Tanmateix, les ràfegues ràpides de ràdio són difícils d'estudiar a causa de la seva curta durada.

Utilitzant la matriu de radiotelescopis ASKAP a Austràlia, els investigadors van poder identificar la ubicació exacta de l'explosió. L'explosió es va remuntar a un grup de galàxies fusionades, alineant-se amb la teoria que els FRB poden estar vinculats a magnetars o objectes altament energètics derivats d'explosions estel·lars.

Els científics creuen que l'estudi de les ràfegues ràpides de ràdio podria proporcionar un mètode únic per mesurar la matèria entre galàxies, que encara no s'explica. Les estimacions actuals de la massa de l'univers no s'alineen, cosa que suggereix que falta matèria. El material ionitzat detectat per ràfegues ràpides de ràdio pot ajudar a mesurar la quantitat de coses entre galàxies, donant llum a aquesta matèria que falta.

Aquest mètode d'utilitzar ràfegues ràpides de ràdio per detectar matèria que faltava va ser proposat inicialment per l'astrònom australià Jean-Pierre Macquart l'any 2020. Les mesures realitzades en aquest estudi confirmen la "relació Macquart", que demostra que com més lluny es troba una ràfega ràpida, més gas més difús que revela entre galàxies.

Fins ara, s'han localitzat prop de 50 ràfegues ràpides de ràdio fins als seus punts d'origen, amb aproximadament la meitat d'elles detectades mitjançant el telescopi ASKAP. Els científics esperen que els futurs radiotelescopis en construcció permetin la detecció de milers de ràfegues de ràdio més ràpides, ajudant-nos a entendre millor l'estructura de l'univers.

L'estudi de les ràfegues ràpides de ràdio no només proporciona informació sobre aquests fenòmens còsmics, sinó que també obre noves possibilitats per respondre grans preguntes sobre la cosmologia.

