El misteri dels cercles de fades s'expandeix: la intel·ligència artificial els identifica a 15 països

Els orígens dels cercles de fades, discos rodons de brutícia estèril, han fascinat els científics durant molt de temps. Anteriorment, aquests cercles només es trobaven al desert de Namib de l'Àfrica meridional i a l'interior d'Austràlia. Tanmateix, un nou estudi que utilitza intel·ligència artificial (IA) ha identificat patrons de vegetació semblants a cercles de fades en centenars d'ubicacions de 15 països de tres continents, cosa que suggereix que aquest fenomen està més estès del que es pensava anteriorment. L'estudi, publicat a les Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències, va analitzar imatges de satèl·lit d'alta resolució d'ecosistemes àrids d'arreu del món per buscar patrons semblants als cercles de fades. La xarxa neuronal utilitzada en l'estudi es va entrenar per reconèixer cercles de fades mitjançant l'anàlisi d'imatges de Namíbia i Austràlia.

L'estudi va identificar 263 llocs de secà que presentaven patrons circulars similars als cercles de fades. Aquests llocs es van trobar a l'Àfrica, Madagascar, el centre-oest d'Àsia i el centre i el sud-oest d'Austràlia. No obstant això, no tots aquests patrons complien els criteris per ser considerats cercles de fades, tal com va definir el doctor Stephan Getzin, investigador de la Universitat de Göttingen. Els cercles de fades es caracteritzen per un patró molt ordenat, espacialment periòdic, que no estava totalment present en els patrons identificats.

L'estudi també va proporcionar informació sobre les condicions ambientals associades a la formació de cercles de fades. Els patrons tenien més probabilitats de produir-se en sòls molt secs i sorrencs que eren molt alcalins i baixos en nitrogen. Es va trobar que aquests patrons tenen un paper en l'estabilització dels ecosistemes i l'augment de la resistència a les pertorbacions.

L'expansió dels avistaments de cercles de fades i l'ús de la IA per identificar-los ofereixen noves vies per a la investigació dels seus orígens i mecanismes de formació. Tot i que les causes exactes poden diferir d'un lloc a un altre, aquest estudi contribueix a una millor comprensió d'aquests misteriós fenòmens naturals.

