El misteri global dels cercles de fades finalment es va desvelar

Els estranys pegats circulars coneguts com a "cercles de fades" han fascinat els científics durant anys. Aquests patrons enigmàtics de sòl àrid envoltat d'anells de vegetació s'han observat durant molt de temps a Namíbia i Austràlia, però un estudi recent ha revelat que també estan presents a 250 llocs de 15 països.

Científics de la Universitat d'Alacant (UA) a Espanya van utilitzar la intel·ligència artificial per analitzar imatges de satèl·lit i identificar 263 llocs que mostren patrons similars als cercles de fades. Aquest descobriment amplia la nostra comprensió de la distribució global dels cercles de fades, demostrant que són molt més comuns del que es creia anteriorment.

Regions com el Sahel, el Sàhara Occidental, la Banya d'Àfrica, Madagascar, el sud-oest d'Àsia i el centre d'Austràlia són la llar d'aquestes formacions misterioses. El coautor de l'estudi, Emilio Guirado, subratlla la importància d'analitzar l'impacte dels cercles de fades en els ecosistemes i identificar els factors ambientals que contribueixen a la seva formació.

La investigació va revelar que les característiques específiques del sòl i el clima, inclòs el baix contingut de nitrogen i una precipitació mitjana de menys de 200 mm/any, s'associen amb la presència de cercles de fades. A més, factors com l'albedo (reflectivitat) i l'estat dels aqüífers tenen un paper en la seva formació.

Un dels autors de l'estudi, Jaime Martínez-Valderrama, destaca la potencial amenaça per als cercles de fades que suposa l'ús excessiu de les aigües subterrànies a les regions àrides. L'estudi també suggereix que aquests patrons al sòl poden servir com a indicadors de la degradació dels ecosistemes i podrien estar influenciats per la crisi climàtica en curs.

A més, els investigadors han creat un atles global de cercles de fades i una base de dades que pot ajudar a estudiar la resistència d'aquests patrons de vegetació al canvi climàtic i altres pertorbacions.

L'estudi il·lumina els misteriosos cercles de fades, desvetlla la seva presència global i contribueix a la nostra comprensió de la seva formació i importància ecològica.

