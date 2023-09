La NASA conclou l'experiment de generació d'oxigen a Mart

La NASA ha anunciat recentment la conclusió del Mars Oxygen In-Situ Resource Utilisation Experiment (MOXIE), un experiment dissenyat per extreure oxigen de l'atmosfera de Mart. MOXIE, creat per enginyers i científics del MIT, ha estat executat 16 vegades durant el seu temps al planeta vermell, produint un total de 122 grams d'oxigen. La seva taxa de producció màxima va ser de 12 grams per hora, la qual cosa va superar els objectius originals de la NASA. Tanmateix, malgrat el seu èxit, no hi ha plans per a un MOXIE 2.0.

El procés emprat per MOXIE consistia a filtrar l'aire entrant per eliminar la pols i després comprimir-lo i escalfar-lo a 800 °C (1,470 °F). A aquesta temperatura, es podria extreure oxigen del diòxid de carboni de l'atmosfera marciana. Després es va provar l'oxigen extret abans de ser alliberat de nou a l'atmosfera. Van trigar dues hores a escalfar la unitat abans que el procés d'extracció pogués començar.

MOXIE va ser una addició única al rover Perseverance, ja que tenia com a objectiu donar suport a l'exploració humana a Mart. Va demostrar que és possible que una tripulació sobrevisqui a Mart i torni a casa utilitzant els recursos disponibles a la superfície. El concepte d'utilització de recursos in situ (ISRU) és un tema de gran interès a la NASA i els seus socis, ja que exploren les possibilitats de missions a llarg termini.

L'oxigen generat per MOXIE té diverses aplicacions potencials, sent la més significativa el seu ús com a propulsor de coets. No obstant això, es necessitarien quantitats importants per a aquest propòsit. Malgrat l'èxit de l'experiment i els coneixements obtinguts, actualment no hi ha plans per desenvolupar un MOXIE 2.0. En canvi, el següent pas de la NASA implicarà desenvolupar un sistema a gran escala que inclogui un generador d'oxigen semblant al MOXIE, així com un mètode per liquar i emmagatzemar l'oxigen generat.

Font: NASA