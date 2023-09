El paràsit controla el comportament de les formigues amb un interruptor de temperatura

By

Investigadors de la Universitat de Copenhaguen han descobert que el fetge de la lanceta, un cuc paràsit que infecta les formigues, té un interruptor d'encesa/apagat únic que altera el comportament del seu hoste. L'interruptor s'activa per la temperatura, amb el cuc paràsit només manipulant el comportament de la formiga quan la temperatura és baixa. L'estudi, publicat a la revista Behavioral Ecology, fa llum sobre la complexa relació entre els paràsits i els seus hostes.

Els paràsits que controlen i manipulen el comportament dels seus hostes són ben coneguts a la natura. Cordyceps, una família de fongs paràsits zombificadors, n'és un bon exemple. Aquests fongs infecten diverses espècies d'insectes, alterant el seu comportament i, finalment, conduint a la seva pròpia reproducció. El fetge de la lanceta té una capacitat similar per manipular el seu hoste, però aquesta nova investigació revela la importància de la temperatura per activar aquest comportament.

Quan els tremots del fetge infecten les formigues, la majoria s'amaguen a l'abdomen de la formiga, protegides per una càpsula. Un trepat del fetge s'uneix al cervell de la formiga, forçant la formiga a subjectar les seves mandíbules a la part superior d'un bri d'herba. Això posiciona la formiga d'una manera que fa que sigui més probable que sigui menjada pels mamífers que pasturen. La càpsula protectora es dissol a l'interior dels intestins del nou hoste, i els tremots del fetge es dirigeixen cap al fetge. El tremot unit al cervell de la formiga es sacrifica, beneficiant els altres paràsits.

Els tremots hepàtics supervivents s'alimenten de la sang de l'hoste, es converteixen en adults i posen ous. Aquests ous s'excreten a les femtes de l'hoste, que són consumides pels cargols. Aleshores, els cargols tossixen les larves juntament amb la mucositat, atraient les formigues que ingereixen les larves, continuant el cicle.

Estudis de laboratori anteriors d'un dels investigadors, Brian Lund Fredensborg, havien demostrat que les formigues infectades eren menys propenses a mossegar una fulla a temperatures més altes. Per investigar-ho més, els investigadors van observar formigues infectades a la natura mentre controlaven la temperatura i la humitat. Els resultats van confirmar les troballes del laboratori, mostrant que les formigues infectades eren més propenses a unir-se a la part superior de les fulles d'herba a temperatures més fresques i alliberar la mossegada a mesura que augmentaven les temperatures.

Comprendre com els paràsits manipulen els seus hostes és crucial per entendre la biodiversitat i les intricades relacions entre les espècies. Aquesta investigació posa de manifest la importància de la temperatura per desencadenar aquestes manipulacions i proporciona noves idees sobre el comportament de les formigues parasitades als seus hàbitats naturals.

Definicions:

– Lancet liver treme: Un cuc paràsit que infecta diversos hostes, inclosos els cargols, les formigues i els mamífers que pasturan.

– Parasitisme: Relació entre dos organismes on un es beneficia a costa de l'altre.

– Behavioral Ecology: Revista científica que publica investigacions sobre el comportament dels animals en relació amb el seu entorn.

Font: Universitat de Copenhaguen