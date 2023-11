El paisatge canviant: les disparitats de gènere a la ciència

By

Un estudi recent publicat a PLOS Biology revela que encara que els desequilibris de gènere persisteixen a la comunitat científica, hi ha indicis de progrés. Dirigit per John Ioannidis, del Meta-Research Innovation Center de la Universitat de Stanford, l'estudi va analitzar dades de la base de dades Scopus, que inclou 5.8 milions d'autors de totes les disciplines científiques.

Històricament, els homes han dominat el camp de la ciència, amb importants disparitats en la representació. Tanmateix, l'estudi va trobar que la bretxa de gènere s'està reduint, encara que lentament. Entre tots els autors, els homes encara superen les dones en 1.88 vegades, però aquesta xifra ha disminuït de 3.93 vegades per als autors anteriors a 1992 a 1.36 vegades per als autors posteriors a 2011.

Curiosament, l'anàlisi també es va centrar en els autors més citats, que representen les veus més influents en els seus respectius camps. En aquest grup exclusiu, els homes continuen superant les dones en 3.21 vegades, una disminució de 6.41 vegades per als autors sèniors a 2.28 vegades per als que van començar a publicar després del 2011.

Les troballes subratllen encara més l'heterogeneïtat entre disciplines científiques, amb diferents nivells de representació de gènere entre els autors més citats. De fet, només el 18% dels subcamps científics del grup d'autors més joves van demostrar una representació igual o més gran de les dones com a autores més citades.

L'estudi també va examinar els desequilibris de gènere als països d'ingressos alts en comparació amb altres nacions. Tot i que els desequilibris de gènere van disminuir amb el temps en ambdós grups, els països fora de les nacions d'ingressos alts van mostrar poca millora en termes de disparitats de gènere entre els autors més citats.

A més, un examen més detallat va revelar que, mentre que les dones constituïen una proporció significativa del grup d'autors més joves, la seva progressió a la catedràtica completa continuava sent rara. Això suggereix la necessitat de millorar les vies de promoció dels científics amb talent, independentment del gènere.

En resum, l'estudi il·lustra el progrés aconseguit en la reducció de les disparitats de gènere dins de l'autoria científica, però reconeix que encara hi ha un marge de millora important. Els esforços per abordar aquests desequilibris han de continuar per tal de crear una comunitat científica més inclusiva i equitativa.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Què és la base de dades Scopus?



R: La base de dades Scopus és un dipòsit complet que inclou articles de diversos camps científics. Es va utilitzar en l'estudi per avaluar la composició de gènere dels autors.

P: Com es va determinar la identitat de gènere dels autors de l'estudi?



R: La identitat de gènere es va assignar amb alta certesa mitjançant la base de dades Scopus, que probablement es basava en diversos indicadors com ara els noms dels autors i les afiliacions.

P: Hi va haver diferències entre els països d'ingressos alts i altres nacions pel que fa a les disparitats de gènere?



R: L'estudi va trobar que els desequilibris de gènere van disminuir amb el temps tant als països d'ingressos alts com a altres nacions. Tanmateix, altres països van mostrar poca millora en termes de desequilibris de gènere entre els autors més citats.

P: Què suggereix l'estudi pel que fa a la progressió de les dones científiques?



R: L'estudi destaca que, tot i que les dones estan ben representades entre el grup d'autors més joves, la seva progressió a la catedràtica continua sent rara. Això indica la necessitat de millorar les vies de promoció dels científics amb talent, independentment del gènere.