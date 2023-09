La NASA realitza amb èxit la prova simulada del dia de llançament per a la missió a la Lluna Artemis II

Els astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, juntament amb l'astronauta de l'Agència Espacial Canadenca (CSA) Jeremy Hansen, han completat recentment una prova simulada del dia de llançament al Centre Espacial Kennedy de Florida com a part de la missió Artemis II de la NASA. Aquesta missió és un pas crucial en els plans de l'agència per tornar els humans a la Lluna i enviar-los a Mart.

Durant la prova, la tripulació va seguir els procediments que es sotmetran el dia del llançament. Es van despertar a les dependències de la tripulació a l'edifici d'operacions i caixes de Neil Armstrong de Kennedy i es van posar versions de prova dels vestits espacials del sistema de supervivència de la tripulació Orion. Després van viatjar a Launch Pad 39B a la nova flota de transport de tripulació Artemis de la NASA. En arribar, van pujar al llançador mòbil i van entrar a la sala blanca dins del braç d'accés de la tripulació.

La finalització d'aquesta prova és significativa, ja que garanteix que tant la tripulació com els equips de sistemes terrestres de Kennedy estiguin ben preparats i entenguin el calendari dels esdeveniments del dia del llançament. La missió Artemis II serà el primer vol amb tripulació a bord del nou coet Space Launch System (SLS) i la nau espacial Orion. El seu objectiu principal és verificar que els sistemes de la nau espacial funcionen perfectament amb una tripulació a l'entorn de l'espai profund.

El viatge començarà al Kennedy Space Center, on els quatre astronautes pujaran a bord de la nau espacial Orion impulsada pel coet SLS. Després del llançament, es realitzaran múltiples maniobres d'elevació de l'òrbita per situar la nau espacial en una trajectòria de retorn lliure lunar. Al llarg de la trajectòria, la tripulació serà pràctica, pilotarà Orion durant les operacions de proximitat i avaluarà diversos sistemes. També provaran sistemes de comunicació i navegació per garantir la preparació per al sobrevol lunar.

Artemis II serveix com a pròleg de la missió Artemis III, on es farà història a mesura que els humans tornin a la Lluna i, finalment, posin els seus ulls a Mart. Els esforços d'exploració de la NASA tenen com a objectiu ampliar el nostre coneixement de l'univers i beneficiar la humanitat.

