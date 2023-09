L'impacte del soroll urbà en els micos tamarins i la seva comunicació

Un estudi recent realitzat per investigadors de la Universidade Federal do Amazonas i la Universitat Anglia Ruskin (ARU) ha revelat com els micos tamarins en perill crític adapten les seves tècniques de comunicació en resposta a la contaminació acústica induïda per l'home. Aquests micos, originaris d'una petita zona del centre del Brasil, depenen principalment de les trucades vocals i les marques d'olor per comunicar-se, però ara s'enfronten al repte d'adaptar-se als entorns urbans.

L'equip d'investigació va realitzar observacions sobre nou grups de tamarins salvatges, fent un seguiment del seu comportament durant un període de 10 dies. La principal font de soroll provocat per l'home al seu hàbitat era el trànsit rodat, però els sorolls dels avions, els visitants del parc i les operacions militars també van contribuir als nivells de soroll generals.

L'estudi va descobrir una correlació entre l'augment del soroll urbà i la freqüència de les marques d'olor entre els micos. Com que la seva comunicació vocal es veu obstaculitzada pel soroll, els micos confien més en les marques d'olor per transmetre missatges.

Els tamarins picats utilitzen diferents marques d'olor per a diversos propòsits, inclosa la informació territorial i reproductiva. Aquesta adaptació evolutiva els permet comunicar-se durant un període prolongat. Tanmateix, pot ser que no sigui tan eficaç com les trucades vocals, sobretot perquè el seu hàbitat es fragmenta a causa de la urbanització.

El doctor Jacob Dunn, professor associat de biologia evolutiva a l'ARU, va destacar que les activitats humanes han alterat significativament els paisatges acústics als quals s'havien adaptat originalment moltes espècies. Es creu que l'augment de les marques d'olor entre els tamarins de color és una adaptació flexible a aquests canvis en el seu entorn.

Aquesta investigació il·lumina els canvis de comportament dels animals en entorns urbans i posa de manifest els possibles reptes als quals s'enfronten espècies en perill d'extinció crític com el tamarí. Calen més estudis per entendre com el soroll urbà afecta altres aspectes del seu comportament i la supervivència general.

