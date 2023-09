Els micos augmenten l'ús de marques d'olor per compensar la contaminació acústica humana

Un nou estudi ha descobert que els tamarins augmentin l'ús de marques d'olor per compensar la contaminació acústica humana. El tamarí petit és una espècie de primat que es troba al centre del Brasil, però el seu hàbitat està sent invadit cada cop més pels entorns urbans. L'estudi, realitzat per investigadors de la Universidade Federal do Amazonas i la Universitat Anglia Ruskin, va utilitzar el seguiment de la ràdio per observar el comportament de nou grups separats de tamarins. Els investigadors van trobar que la freqüència de marcatge d'olors va augmentar d'acord amb els nivells de soroll causats pel trànsit per carretera, avions, visitants del parc i activitat militar. Això suggereix que els micos confien més en el marcatge d'olors quan la seva comunicació vocal es fa menys efectiva a causa del soroll humà.

La comunicació és vital per a la supervivència d'una espècie, i els tamarins utilitzen el marcatge d'olor per transmetre informació reproductiva i territorial. L'autor principal de l'estudi, Tainara Sobroza, explica que moltes espècies depenen de senyals acústics per obtenir informació essencial, com ara l'atracció de la parella, l'alimentació i les alertes de depredadors. La investigació indica que la urbanització i l'augment dels nivells de soroll estan afectant la comunicació dels tamarins. A mesura que el paisatge urbà s'envaeix més en el seu territori, el marcatge d'olor és cada cop més freqüent com a mitjà de comunicació.

El coautor, el doctor Jacob Dunn, assenyala que els humans han introduït estímuls addicionals als paisatges sonors dels animals, ofegant els sons naturals. L'augment de l'ús de marques d'olor per part dels tamarins es veu com una resposta flexible a aquest canvi ambiental. Tanmateix, a diferència de les trucades vocals, les marques d'olor no són efectives per a la comunicació a llarga distància. Amb l'hàbitat dels tamarins cada cop més fragmentat i els grups cada cop més aïllats, aquesta adaptació podria tenir un impacte perjudicial en una espècie que ja es troba en perill crític d'extinció.

En general, l'estudi destaca les maneres en què els animals adapten el seu comportament en resposta als canvis induïts per l'home en el seu entorn. Comprendre aquestes adaptacions és crucial per als esforços de conservació i garantir la supervivència de les espècies en perill d'extinció.

– Tainara V. Sobroza et al, Do pied tamarins augmenten les marques d'olor en resposta al soroll urbà?, Etologia, ecologia i evolució