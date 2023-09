Un potencial nou fàrmac contra l'Alzheimer redueix la inflamació cerebral i millora la memòria

Investigadors de l'Institut Picower per a l'Aprenentatge i la Memòria del MIT han fet un avenç significatiu en el tractament de la malaltia d'Alzheimer mitjançant el desenvolupament d'un fàrmac que redueix la inflamació del cervell i millora la memòria. El fàrmac, anomenat A11, té com a objectiu un factor de transcripció genètic anomenat PU.1, que és responsable de la sobreexpressió de gens inflamatoris a les cèl·lules immunitàries del cervell durant la malaltia d'Alzheimer. A11 suprimeix l'activitat de PU.1 mitjançant el reclutament de proteïnes que reprimeixen l'expressió d'aquests gens inflamatoris.

La inflamació és un component important de la patologia de la malaltia d'Alzheimer, i s'ha demostrat difícil trobar tractaments efectius. Mitjançant proves preclíniques en cultius de cèl·lules humanes i models de ratolí d'Alzheimer, els investigadors van trobar que l'A11 redueix la inflamació en cèl·lules semblants a la microglia humana i en múltiples models de ratolí de la malaltia d'Alzheimer. També millora significativament la cognició en ratolins.

Els investigadors van comparar l'expressió gènica en mostres de cervell postmortem de pacients amb Alzheimer i controls que no tenen Alzheimer. Van descobrir que l'Alzheimer provoca canvis importants en l'expressió gènica de la microglia i un augment de la unió de PU.1 a dianes de gens inflamatoris és una part important d'aquests canvis. La reducció de l'activitat de PU.1 en un model de ratolí d'Alzheimer redueix la inflamació i la neurodegeneració.

L'equip va examinar més de 58,000 molècules petites per trobar compostos que poguessin reduir la inflamació i els gens relacionats amb l'Alzheimer regulats per PU.1. A11 va ser el més potent entre els sis candidats finals. En experiments realitzats amb cèl·lules semblants a la microglia humana, A11 va disminuir l'expressió i la secreció de citocines inflamatòries i va evitar que la microglia reaccionés de manera excessiva a les indicacions inflamatòries.

Es necessiten més investigacions per desenvolupar i provar l'A11 com a tractament per a la malaltia d'Alzheimer. Aquest prometedor medicament podria contribuir al desenvolupament de teràpies més efectives per a aquest trastorn neurodegeneratiu devastador.

– Malaltia d'Alzheimer Definició: La malaltia d'Alzheimer és una malaltia que ataca el cervell, provocant una disminució de la capacitat mental que empitjora amb el temps. És la forma més comuna de demència i representa entre el 60 i el 80 per cent dels casos de demència. Actualment no hi ha cura per a la malaltia d'Alzheimer, però hi ha medicaments que poden ajudar a alleujar els símptomes.

– MIT Definició: MIT és un acrònim de l'Institut Tecnològic de Massachusetts. És una prestigiosa universitat privada de recerca a Cambridge, Massachusetts, que es va fundar el 1861. Està organitzada en cinc escoles: arquitectura, enginyeria, humanitats, arts i ciències socials, gestió i ciències. L'impacte del MIT inclou molts avenços científics i avenços tecnològics. La seva missió és buscar coneixements fonamentals sobre la naturalesa i el comportament dels sistemes vius i l'aplicació d'aquests coneixements per millorar la salut, allargar la vida i reduir la malaltia i la discapacitat.

– Instituts Nacionals de Salut Definició: els Instituts Nacionals de Salut (NIH) són l'agència principal del govern dels Estats Units responsable de la investigació biomèdica i de salut pública. Realitza la seva pròpia investigació científica a través del seu Programa de Recerca Intramural (IRP) i proporciona finançament important per a la investigació biomèdica a les instal·lacions de recerca que no pertanyen als NIH mitjançant el seu Programa de Recerca Extramural. La seva missió és buscar coneixements fonamentals sobre la naturalesa i el comportament dels sistemes vius i l'aplicació d'aquests coneixements per millorar la salut, allargar la vida i reduir la malaltia i la discapacitat.