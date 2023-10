Una nova llei universal de la naturalesa: l'evolució s'aplica a tots els sistemes complexos

Un equip de científics i filòsofs ha introduït un concepte innovador que anomenen "una llei de la natura que falta". Argumenten que l'evolució no es limita a la vida biològica sinó que és un procés fonamental que s'aplica a tots els sistemes complexos de l'univers, des dels cossos celestes fins a les estructures atòmiques. L'equip proposa la "Llei de l'augment de la informació funcional", que estableix que qualsevol sistema, viu o no viu, evolucionarà si seleccions diferents configuracions en funció de la funcionalitat.

Els investigadors identifiquen tres característiques definitòries dels sistemes en evolució: multiplicitat de components, diversitat d'arranjaments i selecció per a la funció. Suggereixen que aquestes característiques són comunes als sistemes complexos en evolució en diferents camps.

La clau d'aquesta llei universal de la naturalesa rau en el concepte de "selecció per a la funció". Els investigadors amplien la teoria de la selecció natural de Darwin, categoritzant la funció en tres tipus diferents: estabilitat, persistència dinàmica i novetat. La funció ja no es limita als trets de supervivència, sinó que inclou atributs que contribueixen a l'existència, la diversificació i la complexitat del sistema.

L'estudi il·lustra aquesta teoria amb exemples tant de contextos biològics com no biològics. Destaca el viatge evolutiu de la vida a la Terra, des de l'aparició de la fotosíntesi fins al desenvolupament de comportaments complexos. Tanmateix, el concepte d'evolució s'estén més enllà de la vida orgànica. El regne mineral, per exemple, presenta la seva pròpia via evolutiva, on les configuracions minerals simples han donat lloc a d'altres de més complexes al llarg del temps.

A més, les mateixes estrelles representen una meravella evolutiva en forjar elements més pesats, contribuint a la diversitat i complexitat química de l'univers.

La investigació subratlla que l'evolució darwiniana és un cas especial dins d'aquest fenomen natural més ampli. Suggereix que els principis que impulsen la diversitat de la vida a la Terra també s'apliquen als sistemes inanimats.

Aquest estudi, publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences, és un esforç col·laboratiu que inclou científics de diverses disciplines. En reconèixer la tendència universal dels sistemes complexos a generar novetat, estabilitat i persistència dinàmica, aquesta investigació redefineix la nostra comprensió de l'evolució com una característica inherent del nostre univers en constant evolució.

