Nou descobriment: revelant les profunditats ocultes de l'oceà Atlàntic

Els científics han fet un descobriment innovador que ha desvetllat els misteris de l'oceà Atlàntic. Han ensopegat amb una massa d'aigua massiva, que s'estén des de la punta del Brasil fins al golf de Guinea, prop d'Àfrica occidental. Anomenada enigmàticament l'Aigua Equatorial de l'Atlàntic, aquesta massa d'aigua colossal no s'havia detectat fins ara. Aquesta troballa innovadora proporciona una nova perspectiva sobre la composició de l'Atlàntic, desafiant els supòsits anteriors.

A diferència dels oceans Pacífic i Índic, on les aigües es barregen al llarg de l'equador, la presència d'aquest fenomen a l'Atlàntic havia eludit els científics fins aquest moment. Aquesta revelació provoca una reavaluació dels punts comuns entre la circulació equatorial i els processos de mescla als tres oceans. Viktor Zhurbas, físic i oceanòleg de l'Institut d'Oceanologia Shirshov de Moscou, va expressar el seu entusiasme per aquest descobriment. "La nova massa d'aigua identificada ens ha permès completar (o almenys descriure amb més precisió) el patró fenomenològic de les masses d'aigua bàsiques de l'oceà mundial", va explicar.

Per entendre la importància d'aquest descobriment, és imprescindible entendre la naturalesa complexa de l'aigua de l'oceà. Lluny de ser uniforme, l'oceà és un tapís divers de masses i capes interconnectades influenciades perpètuament pels corrents, els remolins i els canvis de temperatura i salinitat. Les masses d'aigua representen els diferents components d'aquest complex arranjament, cadascun amb la seva pròpia ubicació geogràfica, història de formació i propietats físiques com ara la densitat i els isòtops dissolts.

Per identificar aquestes masses d'aigua, els oceanògrafs examinen la relació entre la temperatura i la salinitat, que determina la densitat de l'aigua de mar. El descobriment d'aigües equatorials als oceans Pacífic i Índic es remunta al 1942, quan els investigadors van construir per primera vegada un gràfic de temperatura i salinitat. Aquestes aigües, caracteritzades per corbes específiques de temperatura i salinitat, eren distingibles de l'aigua circumdant. Tanmateix, no s'havia observat cap patró tan diferent a l'Atlàntic fins al recent avenç.

La detecció de l'Aigua Equatorial de l'Atlàntic va ser possible gràcies a l'anàlisi meticulosa de les dades recollides pel programa Argo. Aquesta iniciativa internacional utilitza flotadors robòtics que es submergeixen de manera autònoma als oceans de tot el món. Escrutant la informació recopilada per aquests flotadors, els científics van identificar una corba de temperatura-salinitat paral·lela a les aigües centrals de l'Atlàntic Nord i Sud. Aquesta corba abans desapercebuda va revelar l'existència de l'Aigua Equatorial de l'Atlàntic.

La nova massa d'aigua descoberta promet una comprensió més profunda dels processos de mescla oceànica, que tenen un paper vital en el transport de calor, oxigen i nutrients a tot el món. Aquesta revelació serveix com a recordatori que queda molt per explorar i desenredar als nostres vasts i complexos oceans.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Com es va descobrir l'Aigua Equatorial de l'Atlàntic?

R: Els científics van descobrir la presència de l'Aigua Equatorial de l'Atlàntic mitjançant l'anàlisi de les dades recollides pel programa Argo, una xarxa de flotadors robòtics que controlen els oceans de la Terra.

P: Què diferencia les masses d'aigua?

R: Les masses d'aigua són diferents cossos d'aigua dins de l'oceà que posseeixen propietats físiques, històries de formació i ubicacions geogràfiques úniques.

P: Què pot ajudar els científics a entendre el descobriment de l'Aigua Equatorial de l'Atlàntic?

R: Aquesta nova massa d'aigua proporciona informació sobre els complexos processos de barreja de l'oceà, inclòs el seu paper en el transport de calor, nutrients i oxigen a tot el planeta.