Noves fites aconseguides a la convocatòria de tardor de 2023: celebrant els pioners de la ciència i l'art

Durant la convocatòria de tardor de 2023 celebrada a la Place des Arts, aproximadament 1,000 estudiants van creuar l'escenari de la Salle Wilfrid-Pelletier per rebre els seus títols ben merescuts. La Universitat va aprofitar aquesta oportunitat per reconèixer persones destacades per les seves notables contribucions a la ciència i l'art.

Una d'aquestes persones homenatjades durant la cerimònia del matí va ser MiMi Aung, que va rebre el prestigiós Doctor en Ciències, honoris causa. Aung, una enginyera espacial pionera, va fer història mentre treballava al Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Va liderar la creació i el vol amb èxit del primer avió per aconseguir un vol motoritzat i controlat a un altre planeta. L'avió innovador anomenat "Ingenuity" va enlairar a la fina atmosfera de Mart i va romandre en l'aire durant 39 segons impressionants. En comparació, el primer vol dels germans Wright a la Terra només va durar 12 segons. L'enginy d'Aung ha donat lloc a més de 60 missions reeixides per a "Enginy" en els últims dos anys. Ampliant els seus horitzons, Aung es va incorporar recentment al Projecte Kuiper d'Amazon com a directora de gestió de programes tècnics, on té com a objectiu augmentar l'accés a Internet de banda ampla global a través d'una xarxa de satèl·lits en òrbita terrestre baixa.

A la tarda, la cerimònia de convocatòria, la Universitat va homenatjar Robert Houle, artista i graduat de McGill, amb l'estimat títol de Doctor en Dret, honoris causa. El viatge de Houle com a supervivent d'una escola residencial el va portar a trobar consol i expressar-se a través de la pintura i el dibuix. Durant les últimes cinc dècades, s'ha convertit en una de les figures destacades de l'art canadenc contemporani. Houle ha dedicat la seva vida a defensar el reconeixement dels artistes indígenes i establir el lideratge indígena dins de les institucions acadèmiques i culturals. En particular, es va convertir en el primer comissari d'art indígena contemporani al Museu Canadenc de la Civilització i també va ser el primer professor d'estudis indígenes a l'Ontario College of Art and Design. Les contribucions excepcionals de Houle a l'art canadenc li han merescut nombrosos honors, inclòs el premi Janet Braide Memorial Award for Excellence in Canadian Art History, que ha guanyat dues vegades.

La convocatòria de tardor de 2023 va celebrar els èxits d'aquestes persones notables que han superat els límits de la ciència i l'art. Sens dubte, les seves impactants contribucions inspiraran les generacions futures a assolir noves altures i crear un llegat propi perdurable.

FAQ

Què és honoris causa?

Honoris causa és un terme llatí que s'utilitza per indicar un títol honorífic atorgat per una universitat o institució sense que el destinatari hagi complert els requisits acadèmics habituals.

Qui és MiMi Aung?

MiMi Aung és una enginyera espacial pionera que va dirigir la creació i el vol del primer avió, anomenat "Ingenuity", per aconseguir un vol motoritzat i controlat a un altre planeta.

Qui és Robert Houle?

Robert Houle és un artista, supervivent de l'escola residencial i una figura destacada de l'art canadenc contemporani. És conegut per la seva incansable defensa dels artistes indígenes i el seu lideratge a les institucions acadèmiques i culturals.