Els investigadors estudien les implicacions de la mecànica ondulatòria variable en el temps

Investigadors de la Universitat de Tampere i la Universitat de Finlàndia Oriental han realitzat un estudi sobre la mecànica d'ones variables en el temps en fotònica. Tenien l'objectiu de definir com els mitjans que varien en el temps afecten els fenòmens ondulatoris i van examinar les modificacions fetes a l'equació d'ona estàndard quan la velocitat d'una ona no és constant. L'equip va desenvolupar una equació d'ona accelerada que explicava els canvis en la velocitat d'una ona al llarg del temps.

Inicialment, els investigadors van trobar reptes a l'hora de resoldre l'equació, però es van adonar que el comportament de la solució s'assemblava al dels fenòmens relativistes. Van trobar que una velocitat de referència constant, com ara la velocitat del buit de la llum, era necessària per produir solucions que s'alineessin amb el comportament esperat. Aquesta investigació va portar al descobriment de la "fletxa del temps", que estableix una direcció del temps ben definida en termes d'ones accelerades. Els investigadors van observar que l'equació d'ona accelerada només permetia solucions on el temps flueix cap endavant, però no cap enrere.

A més, l'estudi va examinar la conservació de l'energia i l'impuls en ones contínues a través de les interfícies. La conservació de l'impuls a la llum ha estat un tema de debat conegut com la controvèrsia d'Abraham-Minkowski. A través de la seva investigació, els científics van establir que els efectes relativistes tenen un paper en la conservació de l'impuls de les ones. Van atribuir la il·lusió de no conservació a la contracció de la longitud causada per la dilatació del temps experimentada per l'ona dins d'un medi material.

L'equació d'ones accelerades té aplicacions àmplies i es pot utilitzar en el modelatge analític d'ones contínues, fins i tot en materials que varien en el temps. Permet als investigadors explorar escenaris que abans només es podia resoldre numèricament. Un d'aquests escenaris implica un cristall de temps fotònic desordenat, una substància hipotètica en la qual les ones s'alenteixen de manera exponencial mentre guanyen energia. El formalisme de l'equip va demostrar que el canvi d'energia en aquests casos es deu a l'espai-temps corbat experimentat per l'ona.

Aquest estudi contribueix a avançar en la comprensió dels mitjans que varien en el temps i el seu impacte en els fenòmens ondulatoris. També destaca les característiques fonamentals de la natura, inclosa la direcció fixa del temps i la conservació de l'impuls de les ones. Més investigacions en aquest camp podrien conduir a innovacions significatives en fotònica i més enllà.

