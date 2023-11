El descobriment arqueològic revela que els humans antics portaven sabates a Sud-àfrica

Els arqueòlegs han fet recentment un descobriment innovador a la costa del Cap de Sud-àfrica que desafia la nostra comprensió dels primers avenços tecnològics humans. Les troballes suggereixen que els humans antics podrien haver portat sabates durant l'edat de pedra mitjana, un període també conegut com el període mesolític a la prehistòria africana. Aquest descobriment, que data de fa entre 75,000 i 150,000 anys, apunta a la possibilitat que els humans antics posseïssin una complexitat cognitiva més gran del que es creia anteriorment.

Les primeres sabates conegudes, segons troballes arqueològiques anteriors, només es remunten a uns 6,000 anys i es van trobar a parts d'Europa. Abans es pensava que els humans a Sud-àfrica no portaven sabates fins fa aproximadament 2,000 anys. Tanmateix, les noves proves al llarg de la costa del Cap de Sud-àfrica desafien aquesta noció. Els rastres fòssils a les paleosuperfícies han revelat el que els experts creuen que són petjades humanes revestides amb algun tipus de coberta crua semblant a sabates.

Bernhard Zipfel, investigador de la Universitat de Witwatersrand, l'Institut d'Estudis Evolutius de Johannesburg, afirma que aquestes troballes indiquen que els humans antics que van deixar les seves petjades a la costa del Cap durant l'Edat de Pedra Mitjana probablement portaven algun tipus de calçat primerenc. El terreny rocós al llarg de la costa hauria requerit la protecció dels peus per evitar lesions que podrien ser mortals.

Els tipus de sabates que portaven els humans antics encara són incerts a causa de la naturalesa perible dels materials utilitzats. A diferència dels artefactes de pedra, el calçat fet de materials orgànics es degrada ràpidament i és poc probable que sobrevisqui durant milers d'anys. Tanmateix, els investigadors estan utilitzant traces fòssils com a mitjà per estudiar el calçat que portaven els nostres avantpassats antics. Els rastres fòssils inclouen les empremtes deixades per petjades antigues, empremtes corporals i altres evidències que poden proporcionar informació sobre la vida antiga.

Basant-se en l'aparició dels rastres fòssils, Zipfel suggereix que les sabates antigues s'assemblen més a "plakkies" o xancletes. Les similituds entre els rastres fòssils i les sandàlies que portaven els San, els habitants més antics del sud d'Àfrica, recolzen encara més aquesta hipòtesi.

Per obtenir més informació, Zipfel i els seus col·legues van dur a terme experiments amb reproduccions modernes de diversos tipus de calçat antic mentre caminaven per les mateixes platges on vagaven aquests individus amb sabates. La comparació dels rastres fòssils amb les pistes modernes produïdes per les reproduccions va revelar correlacions significatives, el que va portar els investigadors a identificar almenys tres llocs de rastres diferents fets per humans que portaven calçat antic.

Tot i que encara queden algunes preguntes i cal més investigació, Zipfel i el seu equip creuen que els seus descobriments contribueixen a la nostra comprensió de quan els humans van començar a portar sabates. Aquestes troballes suggereixen fortament que la regió del sud d'Àfrica va tenir un paper crucial en el desenvolupament de les habilitats cognitives i pràctiques entre els humans antics. La investigació realitzada per Zipfel i els seus col·legues ofereix informació valuosa sobre els avenços tecnològics dels nostres primers avantpassats i aporta una nova llum sobre la complexitat de les seves capacitats cognitives.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Quan es van descobrir les primeres sabates conegudes?

R: Les primeres sabates conegudes, que es remunten a uns 6,000 anys, es van trobar a algunes parts d'Europa.

P: Quines eren les creences anteriors sobre l'ús de sabates a Sud-àfrica?

R: Es creia que els humans a Sud-àfrica no portaven sabates fins fa aproximadament 2,000 anys.

P: Què va revelar el recent descobriment a Sud-àfrica?

R: El descobriment va revelar rastres fòssils d'empremtes humanes que portaven alguna forma de coberta crua semblant a sabates, cosa que indica que els humans antics a Sud-àfrica podrien haver portat sabates durant l'edat de pedra mitjana.

P: Quins tipus de sabates portaven els humans antics?

R: Els tipus exactes de sabates que portaven els humans antics encara són incerts a causa de la naturalesa perible dels materials. No obstant això, segons l'aparició dels rastres fòssils, s'assemblen més a les xancletes.

P: Per què és important el descobriment?

R: El descobriment desafia les creences anteriors sobre el moment i l'ús de les sabates a Sud-àfrica, cosa que suggereix que els humans antics estaven més avançats cognitivament del que es pensava. També destaca la importància de la regió del sud d'Àfrica en el desenvolupament de les primeres habilitats cognitives i pràctiques humanes.