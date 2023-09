Un nou estudi mostra una solució potencial a la infestació de microbis a l'Estació Espacial Internacional

Un estudi recent realitzat a l'Estació Espacial Internacional (ISS) ha revelat una solució potencial al problema actual de la infestació microbiana. Els microbis, que són transportats pels astronautes i la càrrega a l'ISS, poden formar caus d'hibernació coneguts com a biofilms. Aquests biofilms representen una amenaça per a la salut dels astronautes i poden danyar els equips de l'estació. Tanmateix, un tractament que implica un lubricant a base de silici ha mostrat resultats prometedors per prevenir la formació de biofilm.

Els biofilms són matrius complexes de cèl·lules produïdes per microbis i es poden trobar a diverses superfícies de l'ISS, inclosos els vestits espacials i els sistemes d'aigua. Tot i que alguns microbis són inofensius o fins i tot beneficiosos, els nocius poden evadir el sistema de defensa del cos i causar danys als teixits. Aquests microbis nocius estan protegits pels biofilms que creen, cosa que els permet mantenir-se latents i evitar la detecció.

El tractament lubricant a base de silici es va provar per primera vegada a la Terra i va demostrar eficaç per prevenir la formació de biofilm. A l'experiment de l'ISS, els astronautes van tractar materials superficials amb el lubricant i els van exposar a un bacteri anomenat Pseudomonas aeruginosa. Després de tres dies d'incubació a l'estació, les proves van demostrar que el lubricant havia impedit que els bacteris s'agrupessin a les superfícies.

Aquest descobriment és especialment significatiu per a missions espacials a llarg termini a la Lluna i Mart, on no és possible rebre peces de recanvi o retornar la tripulació a la Terra ràpidament. Trobar solucions per mitigar la infestació microbiana és crucial per mantenir la salut dels astronautes i garantir la funcionalitat dels equips.

A part de les seves aplicacions a l'espai, aquesta investigació també pot tenir implicacions per mantenir nets els dispositius mèdics i reduir la corrosió provocada per microbis en indústries com la producció de petroli i gas. La prevenció de la formació de biofilm pot ajudar a mitigar els riscos de fallades de l'equip i els vessaments perillosos de petroli.

Aquest estudi es va publicar a la revista npj Microgravity el 16 d'agost de 2021.

Fonts:

- Definició de biofilms: "Un biofilm és una capa de microorganismes, inclosos els bacteris, que s'uneix a una superfície i produeix una matriu protectora anomenada substància polimèrica extracel·lular (EPS)." (Font: Study.com)

– Definició de microbis: “Els microbis són microorganismes, com ara bacteris, virus, fongs i protozous, que són massa petits per ser vists a simple vista”. (Font: News-Medical.net)