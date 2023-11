Comprendre la reparació de lisosomes: revelant els actors clau en la prevenció de l'envelliment

L'envelliment és un procés complex que afecta els organismes a nivell cel·lular. Planteja preguntes sobre els mecanismes que permeten a les cèl·lules sobreviure als danys interns i externs. Una estructura cel·lular crucial, el lisosoma, és responsable de la degradació dels components cel·lulars danyats i dels patògens, així com de mantenir l'estabilitat dins de les cèl·lules i teixits. Però es poden reparar els lisosomes? I si és així, com?

En un estudi recent publicat a EMBO Reports, investigadors de la Universitat d'Osaka i la Universitat de Medicina de Nara han posat llum sobre el mecanisme de reparació dels lisosomes danyats mitjançant un procés conegut com a microautofàgia. A més, han identificat dos reguladors clau d'aquest procés de reparació.

La microautofàgia és un dels tres tipus principals d'autofàgia: un procés regulat que trenca components cel·lulars disfuncionals o innecessaris. Tot i que es creu que la microautofàgia està implicada en la defensa contra el dany lisosomal, es desconeixen molts detalls sobre aquest procés.

Per desentranyar un nou regulador de la resposta al dany lisosomal, els investigadors van aprofundir en la via de l'hipopòtam, una via de senyalització que controla diversos processos cel·lulars, inclòs el creixement cel·lular. A través de la seva investigació, van descobrir que una proteïna anomenada serina-treonina quinasa 38 (STK38) és essencial per a la resposta al dany lisosomal.

Una exploració posterior va revelar que STK38 col·labora amb el complex de classificació endosòmal necessari per a la maquinària de transport (ESCRT), un jugador ja conegut en la reparació lisosomal. STK38 recluta una proteïna anomenada classificació de proteïnes vacuolar 4 (VPS4) als lisosomes danyats, que és crucial per desmuntar la maquinària ESCRT durant el procés de reparació. Els investigadors també van trobar que aquest mecanisme de reparació està mediat per la microautofàgia.

A més, l'estudi va identificar la importància de la lipidació no canònica d'un subgrup de molècules de proteïna 8 relacionades amb l'autofàgia (ATG8) anomenades proteïnes associades al receptor d'àcid gamma-aminobutíric (GABARAPs) en el procés de reparació. La lipidació fa referència a la modificació dels ATG8 amb extensions de lípids i és un procés fonamental en l'autofàgia. La lipidació no canònica implica la lipidació d'ATG8 en endolisosomes d'una sola membrana en lloc dels fagòfors de doble membrana que es veuen normalment en la lipidació canònica.

Els investigadors van demostrar que els GABARAP són crucials per al pas inicial de la reparació lisosomal, que implica el reclutament de la maquinària ESCRT per als lisosomes danyats.

A més, es va demostrar que l'esgotament de STK38 i GABARAPs, els reguladors de la microautofàgia, eleva la prevalença de cèl·lules senescents i escurça la vida útil de l'organisme model C. elegans. Aquestes troballes posen de manifest els papers conservats evolutivament de STK38 i GABARAPs en el manteniment de la integritat lisosomal, la promoció de la funció cel·lular sana i la prevenció de la senescència cel·lular i l'envelliment de l'organisme.

Aquesta comprensió integral del procés de reparació lisosomal obre noves possibilitats per promoure un envelliment saludable i ofereix coneixements valuosos per a possibles intervencions terapèutiques en malalties relacionades amb l'edat.

FAQ

P: Què són els lisosomes?

R: Els lisosomes són estructures cel·lulars responsables de descompondre i digerir components cel·lulars danyats i patògens.

P: Què és la microautofàgia?

R: La microautofàgia és un procés regulat pel qual es descomponen components cel·lulars disfuncionals o innecessaris.

P: Què és STK38?

R: STK38 és una proteïna que juga un paper crucial en la reparació de lisosomes danyats i en el reclutament de la maquinària ESCRT.

P: Què és la maquinària ESCRT?

R: El complex de classificació endosòmica necessària per a la maquinària de transport (ESCRT) és un complex proteic implicat en diversos processos cel·lulars, inclosa la reparació lisosomal.

P: Quina és la importància dels GABARAP?

R: Els GABARAP són un subgrup de molècules de proteïna 8 relacionada amb l'autofàgia (ATG8) que són essencials per al reclutament inicial de la maquinària ESCRT durant la reparació lisosomal.

P: Com afecta la reparació lisosomal l'envelliment?

R: La disfunció i el dany lisosomal s'han relacionat amb un envelliment accelerat i una vida útil escurçada. Entendre i promoure els mecanismes de reparació lisosomal pot contribuir a un envelliment saludable i potencialment ajudar a tractar malalties relacionades amb l'edat.

P: Quin és l'organisme model utilitzat en aquest estudi?

R: Els investigadors van utilitzar C. elegans, un organisme estudiat habitualment en investigació biològica, per investigar els efectes de l'esgotament de STK38 i GABARAP sobre la senescència cel·lular i la vida útil.