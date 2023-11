Reducció de les emissions de metà a l'agricultura: un avenç en l'agricultura sostenible

A la conferència "Agricultura i canvi climàtic: ciència en acció", el científic principal d'investigació de Teagasc, el professor Sinead Waters, va compartir una investigació innovadora com a part del projecte "Meth-Abate". En un esforç per combatre el nivell alarmant d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, especialment el metà, generades per la indústria agrícola irlandesa, la professora Waters i el seu equip han estat treballant en noves tecnologies preparades per a la granja.

Dades recents de l'Agència de Protecció del Medi Ambient (EPA) van revelar que un sorprenent 72% de les emissions de GEH agrícoles irlandeses es poden atribuir al metà. En conseqüència, la indústria ha estat buscant fervorosament mètodes efectius per mitigar aquestes emissions.

El projecte 'Meth-Abate' s'ha centrat en el desenvolupament d'inhibidors oxidants de metà, una gamma de productes fabricats per GlasPort Bio a Galway. Comprovat que són segurs per al consum, aquests compostos basats en peròxids han estat sotmesos a assaigs exhaustius, demostrant la seva eficàcia per reduir les emissions de metà de la fermentació de remugants.

El producte més prometedor d'aquests estudis és RumenGlas, que utilitza peròxid de calci com a ingredient clau. El professor Waters va destacar la seva rendibilitat, estimant que només ascendiria a aproximadament 0.9-13c per cap i dia. L'equip va observar una reducció important de les emissions de metà, amb una disminució del 17% en la dosi baixa i una reducció notable del 28% en la dosi alta en comparació amb el grup control.

A més de les seves propietats reductores del metà, aquests inhibidors també presenten beneficis potencials de rendiment al redirigir l'hidrogen a àcids grassos volàtils. Aquesta troballa presenta una perspectiva interessant per als ramaders, ja que un rendiment millorat podria compensar la despesa d'incorporar l'additiu per a pinsos a les seves operacions.

Per garantir el compliment de la normativa de seguretat, el producte RumenGlas serà sotmès a una avaluació per part de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) a principis de 2024. Un cop aprovat, oferirà una solució accessible i eficient per als agricultors, ja que es pot administrar còmodament en forma de pellets.

A més del treball innovador realitzat per Teagasc, altres experts de la jornada van destacar la importància de reduir les emissions de metà a l'agricultura. Mitjançant els avenços en les pràctiques de cria i l'abordatge dels factors relacionats amb l'edat, s'estima que les emissions de metà entèric del bestiar es podrien reduir en un 25% l'any 2050.

És crucial reconèixer que qualsevol font d'emissions de metà, independentment del nombre d'animals o de la seva contribució a l'escalfament global, té un paper important en el canvi climàtic. Mitjançant la implementació d'estratègies i tecnologies efectives com RumenGlas, els agricultors poden marcar una diferència tangible a l'hora de mitigar l'impacte ambiental de les seves operacions i, finalment, conduir a un futur més sostenible per a l'agricultura.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què són les emissions de gasos d'efecte hivernacle?

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) es refereixen a l'alliberament de gasos a l'atmosfera terrestre que contribueixen a l'efecte hivernacle. Aquests gasos atrapen la calor i provoquen l'escalfament global i el canvi climàtic. Els principals GEH inclouen diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid nitrós (N2O) i gasos fluorats.

2. Per què és important la reducció d'emissions de metà a l'agricultura?

El metà és un gas d'efecte hivernacle potent que té un potencial d'escalfament global significativament superior en comparació amb el diòxid de carboni. En el sector agrícola, les emissions de metà provenen principalment del bestiar, especialment dels remugants com el bestiar boví. La reducció de les emissions de metà a l'agricultura és crucial per mitigar el canvi climàtic i assolir la sostenibilitat a l'agricultura.

3. Què és el projecte 'Meth-Abate'?

El projecte 'Meth-Abate' és una iniciativa de recerca duta a terme per Teagasc, l'autoritat de desenvolupament agrícola i alimentària d'Irlanda. El projecte pretén desenvolupar tecnologies preparades per a la granja i solucions innovadores per reduir les emissions de metà de la ramaderia. El seu objectiu principal és identificar mètodes efectius per mitigar l'impacte ambiental de l'agricultura mantenint pràctiques de producció sostenibles.

4. Què és RumenGlas i com funciona?

RumenGlas és un producte desenvolupat per GlasPort Bio a Galway com a part del projecte 'Meth-Abate'. És un inhibidor oxidant del metà que utilitza peròxid de calci com a compost actiu. RumenGlas actua com un embornal d'hidrogen, redirigint l'hidrogen a àcids grassos volàtils, reduint així les emissions de metà de la fermentació dels remugants. S'administra en forma de pellets, per la qual cosa és convenient que els agricultors l'incorporin a l'alimentació del bestiar.

5. Quins són els beneficis potencials d'utilitzar RumenGlas?

A més de les seves propietats reductores de metà, RumenGlas mostra possibles beneficis de rendiment per al bestiar. En redirigir l'hidrogen a àcids grassos volàtils, pot millorar el rendiment dels animals, contribuint a augmentar la productivitat. Aquesta millora en el rendiment pot compensar potencialment el cost d'incorporar RumenGlas al pinso, convertint-lo en una solució econòmicament viable per als agricultors.

