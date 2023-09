La NASA descobreix molècules "carbonis" a l'atmosfera de l'exoplaneta K2-18 b

La NASA ha anunciat que les dades del telescopi espacial James Webb han revelat la presència de molècules "carbonis" a l'atmosfera de l'exoplaneta K2-18 b. Situat a uns 120 anys llum de distància a la zona habitable de la seva estrella amfitriona, aquest descobriment se suma a les observacions anteriors fetes pel telescopi espacial Hubble que indicaven la presència d'una atmosfera rica en hidrogen i una superfície coberta d'aigua oceànica a K2-18 b.

K2-18 b, que va ser descobert el 2015 pel telescopi espacial Kepler, orbita la seva estrella nana vermella hoste cada 33 dies a una distància d'uns 13 milions de milles. Tot i que aquesta distància és aproximadament un terç de la distància entre Mercuri i el Sol al nostre sistema solar, el fet que les estrelles nanes vermelles siguin més petites i més fresques permet que K2-18 b existeixi dins de la zona habitable on hi podria haver aigua líquida.

Com a "mini-Neptú", K2-18 b és aproximadament 8.6 vegades més massiu que la Terra. Aquest tipus d'exoplaneta no existeix al nostre sistema solar, i els astrònoms tenen una comprensió limitada de les seves atmosferes. Tanmateix, la NASA creu que aquests mons "Hycean", com el K2-18 b, ofereixen entorns prometedors per a l'existència de la vida.

Les observacions recents fetes pel telescopi Webb indiquen la presència de metà i diòxid de carboni a l'atmosfera de K2-18 b. A més, l'escassetat d'amoníac i la possible detecció de sulfur de dimetil suggereixen la possibilitat que hi hagi oceans d'aigua sota l'atmosfera rica en hidrogen del planeta.

Tot i que l'abundància d'aquestes molècules és significativa, la NASA assenyala que no garanteix la capacitat del planeta per mantenir la vida. K2-18 b té un radi més gran que la Terra, i el seu oceà pot ser massa calent o gens líquid. Seran necessàries més observacions de l'exoplaneta per recollir més dades i obtenir una comprensió més clara de la seva composició i habitabilitat.

El telescopi Webb no pot observar K2-18 b directament a causa de la brillantor de la seva estrella hoste. En canvi, els astrònoms confien en el mètode de trànsit, a través del qual observen la lleugera disminució de la brillantor de l'estrella quan el planeta passa per davant seu. Aquest mètode permet analitzar la llum que travessa l'atmosfera de l'exoplaneta, proporcionant informació sobre la seva composició.

La NASA subratlla que aquest descobriment és només el començament, ja que hi ha moltes més observacions de possibles exoplanetes de la zona habitable. L'agència espera que les observacions futures de Webb proporcionin una gran quantitat d'informació sobre els exoplanetes i el seu potencial per donar suport a la vida.

Fonts: NASA, Universitat de Cambridge