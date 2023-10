En els últims anys, Venus ha estat coneguda per la seva atmosfera dura i inhòspit. Tanmateix, dos equips científics separats han fet descobriments innovadors que poden canviar la nostra percepció dels fenòmens atmosfèrics d'aquest planeta veí.

Un equip de científics planetaris va proposar una teoria que els flaixos brillants observats a l'atmosfera de Venus podrien ser causats pels meteors. Aquesta teoria ha despertat curiositat pel que realment passa a Venus i desafia la creença convencional que els flaixos estan associats amb tempestes de llamps.

L'any 2021, durant un sobrevol proper al costat nocturn de Venus, la sonda solar Parker va detectar ones de ràdio conegudes com a "ones de xiulador". S'ha observat que aquestes ones, que canvien de freqüència ràpidament, es desplaçaven cap avall cap a Venus, al contrari del que s'esperaria si fossin causades per un llamp.

La física espacial Harriet George i el seu equip de la Universitat de Colorado Boulder van observar una característica interessant d'aquestes ones xiuladores venusianes. Proposen que les pertorbacions en els camps magnètics febles de Venus, més que els llamps, podrien ser responsables de generar aquestes ones. A mesura que les línies del camp magnètic es mouen i es tornen a connectar, s'alliberen quantitats substancials d'energia, que poden generar les ones de xiulador observades.

Les reconexions magnètiques s'han relacionat amb diversos fenòmens en altres entorns, com l'acceleració del vent solar i l'activació de les aurores a la Terra. Segons els investigadors, les característiques d'aquestes reconnexions magnètiques s'alineen amb la capacitat de crear ones xiuladores a Venus.

Aquests descobriments afegeixen complexitat a la nostra comprensió dels processos atmosfèrics de Venus. Tot i que es pot posar en dubte la noció de constants tempestes de llamps a Venus, el misteri que envolta l'origen i la naturalesa de les seves ones xiuladores s'ha aprofundit. Això ha despertat l'interès dels científics planetaris i astrònoms, que estan ansiosos d'explorar encara més aquest veí celestial.

