El recent descobriment de dos meteorits a Sud-àfrica

Els meteorits, fragments de roca que han caigut de l'espai a la Terra, han estat durant molt de temps una font de fascinació per a la gent de tot el món. Proporcionen informació valuosa sobre els orígens del nostre sistema solar i l'existència de la vida orgànica. Sud-àfrica, en particular, té una rica història de descobriments de meteorits.

A finals del 2021, un agricultor de la província del Cap Nord de Sud-àfrica, Gideon Lombaard, va fer una troballa extraordinària. Va sospitar que havia descobert dos fragments de meteorits i va contactar amb els investigadors per confirmar-los. Després de sotmetre els fragments a diverses proves, es va determinar que efectivament eren meteorits. Els dos fragments, anomenats Brierskop i Wolfkop, es van trobar a només un quilòmetre de distància, però no tenien relació, cosa que indica que provenien de diferents esdeveniments meteorològics.

El descobriment d'aquests meteorits és important perquè suposa els primers descobriments de meteorits a Sud-àfrica en més de 40 anys. Amb aquestes noves incorporacions, Sud-àfrica té ara un total de 51 meteorits confirmats, el nombre més alt de l'Àfrica subsahariana.

Els meteorits es classifiquen com a trossos de deixalles espacials rocoses que sobreviuen a la col·lisió amb la Terra. Normalment són descoberts per individus que es troben amb roques inusuals mentre caminaven. Només al voltant del 2% dels meteorits es classifiquen com a "caigudes" perquè es recuperen després de ser presenciats durant els esdeveniments de boles de foc de meteorits.

Trobar meteorits no és una tasca fàcil, i la preservació d'aquestes roques és crucial. Gairebé el 80% de tots els meteorits s'han trobat en climes àrids com l'Antàrtida i el desert del Sàhara, on la seva preservació es veu ajudada per la manca d'humitat.

El recent descobriment dels meteorits Brierskop i Wolfkop posa de manifest la importància dels programes d'educació i conscienciació sobre meteorits a Sud-àfrica. Amb un enfocament més fort en els esforços de recerca, el país té el potencial de descobrir exemplars de meteorits més valuosos.

La Llei de Patrimoni de Sud-àfrica classifica els meteorits com a elements del patrimoni nacional que requereixen permisos per a l'eliminació, l'exportació o el comerç. S'han d'emmagatzemar i conservar adequadament en institucions acreditades com museus i universitats per a futures investigacions. Els meteorits de Brierskop i Wolfkop es troben ara emmagatzemats a la Universitat de Witwatersrand.

A mesura que la tecnologia segueixi avançant, es preveu que més països contribuiran a la recollida i l'estudi de meteorits. Aquests fragments celestes contenen informació valuosa sobre la formació del nostre sistema solar i l'existència de vida més enllà de la Terra.

