L'impacte de les naus espacials a l'atmosfera superior de la Terra revelat per científics

Els científics han descobert que les restes dels coets i les naus espacials deixades a l'atmosfera superior de la Terra podrien tenir un impacte durador en el clima. Un estudi recent publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences va revelar quantitats importants d'alumini i metalls exòtics a l'estratosfera de la Terra. L'equip d'investigadors va poder identificar aquests metalls rars com a originaris de naus espacials cremades durant la reentrada. Aquesta troballa genera preocupacions sobre com la creixent indústria espacial està afectant l'atmosfera superior de la Terra.

L'estudi va implicar operar un avió de recerca especial equipat amb una eina sensible per recollir aerosols a l'atmosfera. Les dades recollides van indicar que més de 20 elements, inclosos liti, alumini, coure i plom, estaven presents en proporcions que coincideixen amb les utilitzades a les naus espacials. Aquests metalls es van trobar en aproximadament el 10% de les partícules d'àcid sulfúric, que són essencials per protegir i amortir la capa d'ozó.

El nombre creixent de llançaments de coets està contribuint a l'acumulació d'aquestes partícules metàl·liques a l'estratosfera. L'any 2022, hi va haver un rècord de llançaments de 180 coets, i s'espera que aquest nombre augmenti a mesura que la indústria espacial continuï llançant més satèl·lits i naus espacials. Els investigadors van destacar la necessitat d'entendre l'impacte dels vols espacials humans al planeta, especialment a la capa d'ozó, que juga un paper crucial en l'absorció de la radiació nociva del Sol.

Les conclusions de l'estudi posen de manifest la urgència d'estudiar i comprendre els canvis que es produeixen a l'atmosfera terrestre. L'impacte de l'ocupació humana i les activitats espacials pot ser més important del que s'imaginava anteriorment. És essencial prioritzar la investigació sobre el nostre planeta per entendre millor i mitigar les possibles conseqüències de l'exploració espacial.

Font: Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències (estudi)