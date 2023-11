Submergir-se en el poder de la dispersió de raigs X: revelant els secrets dels materials

Els científics del SLAC National Accelerator Laboratory han completat recentment una actualització important de la Linac Coherent Light Source (LCLS), el primer làser d'electrons lliures de raigs X dur (XFEL) del món. Aquesta actualització farà que el feix XFEL sigui una mitjana de 10,000 vegades més brillant i produirà 8,000 vegades més polsos per segon, permetent una investigació innovadora en diversos camps científics.

Per utilitzar plenament les capacitats millorades de LCLS, s'han desenvolupat instruments i tècniques científiques d'avantguarda. Dos instruments notables, chemRIXS i qRIXS, utilitzen un mètode anomenat dispersió de raigs X inelàstica ressonant (RIXS) per investigar les propietats dels materials. Mitjançant la dispersió dels polsos de raigs X d'un material, els electrons a l'interior dels àtoms són conduïts a estats d'energia més alts. A mesura que aquests electrons es tornen a assentar, emeten llum, cosa que permet als investigadors analitzar les propietats del material amb detall.

Aquesta tècnica de RIXS ha avançat ràpidament, proporcionant coneixements valuosos sobre el comportament dels materials que no es poden obtenir mitjançant altres mètodes. Amb l'actualització de LCLS, RIXS ara pot capturar la transformació dinàmica dels materials al llarg del temps. Els investigadors poden observar la interacció entre càrrega electrònica, gir, vibracions atòmiques i interaccions, totes elles en escales de temps ultraràpides. Aquesta capacitat transformadora és possible gràcies a l'augment de la brillantor del LCLS-II.

Una aplicació interessant de RIXS és l'estudi del fotosistema II (PS-II), un complex proteic implicat en la fotosíntesi. Els moments de transició i el flux de càrrega elèctrica durant el procés de divisió d'aigua de PS-II es poden investigar mitjançant chemRIXS. Aquesta investigació pot contribuir al desenvolupament de sistemes fotosintètics artificials més nets i eficients.

A qRIXS, els científics es centraran a desvelar les propietats dels materials quàntics que presenten fenòmens intrigants com la superconductivitat a temperatura ambient. Els òxids de coure, coneguts com a cuprats, tenen un interès particular per la seva capacitat de transportar corrent elèctric amb resistència zero a temperatures inesperadament altes. Mitjançant l'estudi de les ones de densitat de càrrega i les seves transicions, els investigadors pretenen il·luminar els mecanismes que subjauen a la superconductivitat a alta temperatura.

Un altre instrument, el Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO), permet als científics mesurar polsos de raigs X ultracurts que duren només uns attosegons. Aquesta tècnica sense precedents, anomenada generació de polsos attosegons millorada amb làser de raigs X (XLEAP), ofereix una visió molt precisa de la dinàmica dels processos atòmics i moleculars.

Amb aquests instruments i tècniques, els investigadors de LCLS poden desvelar els secrets dels materials, empenyent els límits de la comprensió científica en els àmbits de la física, la química i la biologia.

FAQ

Quin és l'objectiu de l'actualització de LCLS?

L'actualització de la font de llum coherent Linac (LCLS) té com a objectiu millorar significativament la brillantor i la freqüència del pols del làser d'electrons lliures de raigs X (XFEL), permetent una investigació innovadora en diversos camps científics.

Què és la dispersió de raigs X inelàstica ressonant (RIXS)?

La dispersió de raigs X inelàstica ressonant (RIXS) és una tècnica que consisteix a dispersar polsos de raigs X d'un material, conduint electrons a l'interior dels seus àtoms a estats d'energia més alts. Mitjançant la mesura de la llum emesa a mesura que els electrons es tornen a assentar, els investigadors poden obtenir informació detallada sobre les propietats del material.

Què pot revelar RIXS que altres mètodes no?

RIXS pot proporcionar informació valuosa sobre el comportament dels materials que no és accessible mitjançant altres mètodes. Permet als investigadors capturar canvis dinàmics al llarg del temps, observar el flux d'energia dins dels materials i estudiar la interacció entre càrrega electrònica, gir, vibracions atòmiques i interaccions.

Quina és la importància d'estudiar el fotosistema II (PS-II) amb chemRIXS?

La investigació de PS-II mitjançant chemRIXS ajuda els científics a entendre els moments de transició i el flux de càrrega elèctrica durant el procés de divisió de l'aigua de la fotosíntesi. Aquest coneixement pot contribuir al desenvolupament de sistemes fotosintètics artificials més eficients que generin energies renovables.

Què són els materials quàntics i per què són importants?

Els materials quàntics presenten propietats i fenòmens únics a escala atòmica, oferint possibles avenços en diverses aplicacions tecnològiques. L'estudi d'aquests materials, com els òxids de coure (cuprats), pot proporcionar informació sobre la superconductivitat a temperatura ambient i avançar en la nostra comprensió dels superconductors d'alta temperatura.

Què es pot aconseguir amb l'instrument de Ciència Atòmica, Molecular i Òptica (TMO) resolt en el temps?

L'instrument TMO permet als científics mesurar polsos de raigs X ultracurts a l'escala de temps attosegon. Aquesta capacitat permet observacions detallades de processos atòmics i moleculars, obrint les portes a la comprensió de la dinàmica fonamental en química i física.