El paper de l'ADN mitocondrial en la reproducció humana

Aquest article explora noves investigacions que confirmen la comprensió científica que l'ADN mitocondrial (ADNmt) s'hereta exclusivament de la mare. L'estudi, publicat a la revista Nature Genetics, va ser una col·laboració entre la Oregon Health & Science University i altres institucions.

Anteriorment, es creia que l'ADNmt patern s'eliminava després de la fecundació, però l'estudi va trobar que els espermatozoides madurs porten un petit nombre de mitocondris, tot i que no tenen ADNmt intacte. Els investigadors també van descobrir que les cèl·lules espermàtiques no tenen una proteïna essencial per al manteniment de l'ADNmt. Actualment es desconeix el motiu d'aquesta exclusió, però pot estar relacionat amb les altes demandes energètiques dels espermatozoides durant la fecundació, la qual cosa podria provocar l'acumulació de mutacions de l'ADNmt.

En canvi, els ous en desenvolupament, coneguts com a oòcits, depenen principalment de les cèl·lules circumdants per obtenir energia i mantenen l'ADNmt relativament prís. Aquesta distinció contribueix a l'avantatge evolutiu d'heretar exclusivament l'ADNmt matern, ja que limita el risc de mutacions de l'ADNmt que causen malalties a la descendència. Les mutacions de l'ADNmt poden provocar trastorns mortals que afecten òrgans amb alta demanda energètica, com el cor, els músculs i el cervell.

Per prevenir la transmissió de trastorns coneguts de l'ADNmt, s'ha desenvolupat la teràpia de substitució mitocondrial (MRT). La MRT consisteix a substituir l'ADNmt mutant per ADNmt sa dels òvuls de donants mitjançant la fecundació in vitro. No obstant això, els assaigs clínics de MRT als Estats Units estan restringits actualment i s'estan duent a terme assajos en altres països com el Regne Unit i Grècia.

El nou descobriment sobre el paper de l'ADNmt en la maduració i la fecundació dels espermatozoides té implicacions importants per a la fertilitat humana i la teràpia amb cèl·lules germinals. Entendre la funció de les proteïnes implicades en el manteniment de l'ADNmt pot conduir a avenços en els tractaments d'infertilitat i les tecnologies de reproducció assistida.

Font: ANI | | Publicat per Tapatrisha Das, Washington Dc, 20 de setembre de 2023

Definicions:

– ADN mitocondrial (ADNmt): el codi genètic emmagatzemat als mitocondris, que actuen com a central elèctrica de totes les cèl·lules del cos.

– Oòcit: òvul en desenvolupament.

– Factor de transcripció mitocondrial A (TFAM): una proteïna essencial per al manteniment de l'ADNmt.

– Teràpia de reemplaçament mitocondrial (MRT): mètode per substituir l'ADNmt mutant per ADNmt sa mitjançant la fecundació in vitro.

