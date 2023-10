Els investigadors descobreixen un gran dipòsit d'aigua a les profunditats de l'escorça terrestre

En un descobriment innovador, els investigadors han trobat una quantitat important d'aigua atrapada en sediments i roques a les profunditats de l'escorça terrestre, davant de la costa de Nova Zelanda. Utilitzant imatges sísmiques 3D avançades, van identificar un enorme dipòsit d'aigua a unes dues milles per sota del fons oceànic a la zona de subducció d'Hikurangi.

La zona de subducció d'Hikurangi és on la placa tectònica del Pacífic es veu forçada sota la placa australiana. Aquesta zona és coneguda per experimentar terratrèmols de "lliscament lent", que ofereix valuoses oportunitats per a la investigació de terratrèmols. L'equip d'investigació estava investigant inicialment per què algunes falles experimenten esdeveniments de lliscament amb més freqüència que altres quan van descobrir el dipòsit d'aigua.

El lloc del descobriment forma part d'una zona volcànica que es va formar fa més de 125 milions d'anys a partir d'una erupció volcànica massiva a l'oceà Pacífic. Els investigadors especulen que el material volcànic es va erosionar en roques poroses durant antigues erupcions submarines, creant un dipòsit d'aigua. Amb el temps, aquesta aigua va transformar les roques en argila, segellant encara més aigua.

Aquest descobriment és important perquè els científics creuen que la pressió de l'aigua subterrània pot tenir un paper crucial en l'alliberament de l'estrès tectònic, donant lloc a terratrèmols de lliscament lent. Normalment, els sediments rics en aigua s'enterren amb una falla, atrapant l'aigua. Tanmateix, la falla de Nova Zelanda no té sediments oceànics típics. En canvi, els investigadors creuen que els volcans antics i les roques transformades, ara argiles, estan transportant quantitats substancials d'aigua cap avall a mesura que són engolides per la falla.

El director de la UTIG, Demian Saffer, coautor de l'estudi, explica que el descobriment proporciona una il·lustració clara de la correlació entre els fluids i l'estil de moviment de falla tectònica. Aquesta troballa confirma el que es va plantejar anteriorment a partir d'experiments de laboratori i predit per algunes simulacions per ordinador, però no tenia proves clares de camp a l'escala d'una placa tectònica.

La investigació, titulada "La subducció de l'escorça superior rica en volcaniclastics subministra fluids per a megaempenta poc profunda i lliscament lent", es va publicar a la revista Science Advances. Suggereix que situacions similars que involucren dipòsits d'aigua podrien existir en falles de terratrèmols a nivell mundial, posant l'accent en la importància d'aquesta troballa per a la comprensió i la predicció dels terratrèmols.

Fonts:

– Institut de Geofísica

– Science Advances Journal