La nau espacial Parker és testimoni d'una erupció solar sense precedents

La nau espacial Parker, l'objecte creat per l'home més proper al Sol, ha volat a través d'una poderosa explosió solar coneguda com a ejecció de massa coronal (CME), proporcionant als investigadors una visió única d'aquestes erupcions. Les erupcions del Sol poden alliberar milers de milions de tones de partícules carregades que, quan es dirigeixen cap a la Terra, tenen el potencial d'interrompre l'electrònica dels satèl·lits, les xarxes elèctriques i fins i tot provocar apagues a tot el continent.

La sonda Parker, que és l'objecte més ràpid fet per l'home, va detectar el CME i el va passar, permetent als científics observar l'esdeveniment amb un detall sense precedents. La nau espacial estava a només 9.2 milions de quilòmetres (5.7 milions de milles) de distància de la superfície del Sol, més a prop del que Mercuri ha arribat mai a la nostra estrella.

Les observacions fetes per la nau espacial Parker van revelar que el CME viatjava a velocitats superiors a 1,350 quilòmetres (840 milles) per segon. Si una erupció similar arribés a la Terra, podria ser tan poderosa com l'esdeveniment de Carrington de 1859, que es considera la tempesta solar registrada més poderosa que va colpejar la Terra. Un esdeveniment com aquest avui podria provocar apagats generalitzats i interrompre els sistemes de comunicació si no es detecta a temps.

La sonda Parker, però, no es va veure afectada per la tempesta solar a causa del seu escut tèrmic i el seu sistema de protecció tèrmica. Va passar aproximadament dos dies observant el CME, proporcionant als científics dades sense precedents sobre aquests esdeveniments celestes.

Actualment, els científics estan analitzant les mesures recollides per la nau espacial dins del CME i les comparen amb les dades recollides fora d'ella. Aquesta anàlisi ajudarà els investigadors a entendre millor com es desenvolupen aquests esdeveniments i les connexions entre diferents fenòmens.

A mesura que el Sol s'acosta al màxim solar, un pic d'11 anys en el seu cicle d'activitat, els científics esperen que la nau espacial Parker observe més CME massius. El proper sobrevol solar de la nau espacial està previst que es produeixi el 27 de setembre.

